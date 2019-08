Anziehungspunkt für Erholungssuchende

MOZ

Wriezen (MOZ) Im Wriezener Waldbad geht es mit Schuljahresbeginn etwas ruhiger zu. An Spitzentagen wurden dort in diesem Sommer bis zu 200 Gäste gezählt. Kindereinrichtungen unternehmen ebenfalls gern Ausflüge zu dem künstlich angelegten Naturbecken. Es zählt zu den 17 sogenannten EG-Gewässern im Landkreis Märkisch-Oderland, die die Qualitätsanforderungen der EU-Badegewässerrichtlinie erfüllen. Bei der jüngsten Überprüfung durch das Gesundheitsamt wurde ihm erneut ausgezeichnete Wasserqualität bescheinigt. An den anderen Badestellen der Region gab es auch nach den Kontrollen im Juli den Hinweis: Baden möglich. Das Waldbad hat Dienstag bis Sonntag jeweils 10 bis 18 Uhr geöffnet.