Neuen Seniorenbeirat benannt

Ulf Grieger

Golzow (MOZ) Der Golzower Amtsausschuss hat am Dienstag die neuen Mitglieder des Amtsseniorenbeirates für die laufende Wahlperiode berufen. Der Beirat vertritt die Interessen der Senioren im Amt und pflegt die Kontakte zur polnischen Partnergemeinde Dobigniew.

Berufen wurden Helga Bauer (Alt Tucheband), Irene Kock und Angelika Thiedemann (Rathstock), Klaus-Dieter Lehmann (Golzow), Gisela Bogatzki (Manschnow), Heidrun Neumann und Melitta Baganz (Gorgast), Renate Haack, Heidemarie Lehmann und Christel Bauch (Küstrin-Kietz) sowie Annelies Perst und Elfriede Kaul (Zechin). Außer Heidemarie Lehmann gehören alle den Seniorenvereinen ihrer Heimatorte an. Amtsdirektor Lothar Ebert gratulierte recht herzlich und betonte die Bedeutung des Beirates. Die Türen der Amtsverwaltung Golzow stünden für die Belange der Senioren jederzeit offen. Für die Arbeit der Vereine sei auch finanzielle Unterstützung eingeplant. Gudrun Wurl, Amtsausschussvorsitzende, schloss sich den Glückwünschen an. Zugleich bedauerte sie, dass es in Manschnow keinen Seniorenverein mehr gibt.