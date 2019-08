Kreis stellt Strafanzeige gegen Angler

MOZ

Beeskow Die Fischereibehörde des Landkreises hat nach der Kontrolle von Anglern auf dem Scharmützelsee drei Strafanzeigen wegen Fischwilderei gestellt. Die Angler hatten nicht die erforderliche Angelkarte vorweisen können. Außerdem wurden weitere Verstöße festgestellt. Ein Angler verwendete eine Raubfischangel, obwohl er nicht im Besitz des dafür nötigen Fischereischeins war. In weiteren drei Fällen hatten die Angler die vom Land erhobene Fischereiabgabe nicht gezahlt. Außerdem mussten mehrere Verwarnungen wegen kleinerer Verstöße oder bei Verfehlungen von Kindern ausgesprochen werden. Insgesamt, so der Kreis in einer Pressemitteilung, seien 31 Angler überprüft worden.

Die Behörde weist in diesem Zusammenhang noch einmal speziell auf die Regeln bei der Fischereiabgabe hin. Urlauber aus anderen Bundesländern brauchen diese nicht entrichten, wenn sie diese Abgabe in ihrer Heimat bereits geleistet haben. eine Ausnahme davon bilden Gäste aus Sachsen, Bremen und Niedersachsen. Weil diese Bundesländer keine Fischereiabgabe erheben, muss sie in Brandenburg bezahlen. Generell gelte, dass sich jedermann vor dem Angeln über die geltenden Regeln informieren müsse. Hinweise gibt die Jagd- und Fischereibehörde in Beeskow. Es seien auch detaillierte Informationen auf der Internetseite des Tourismusverbandes Seenland Oder-Spree zu finden.