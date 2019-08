Film-Dreh in der Semmelweisstraße

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Auf Ben und Karl, die mit ihren Eltern im V. Wohnkomplex leben, waren am Donnerstag gleich mehrere Objektive gerichtet. Die beiden Jungs können sich demnächst im Internet sehen. Denn Jan Kornek (links) und seine Mitarbeiter von der Kora Media GbR aus Fürstenwalde haben in Eisenhüttenstadt einige Szenen für einen Werbefilm gedreht, der demnächst auf ein großes Ereignis in Eisenhüttenstadt hinweisen soll. Denn am 7. September lädt die Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft (EWG) wieder zu ihrem Hoffest ein. Spätestens dann wird auch das Geheimnis gelüftet – für die Mieter der EWG schon früher –, was es mit den Bechern auf sich hat, die in dem Spot vorne auf der Rutsche stehen.