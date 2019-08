Jörg Matthies

Schwedt/Gramzow (MOZ) Kreispokalsieger VfB Gramzow und das Landesligateam des FC Schwedt sind die einzigen Uckermark-Teams im Landespokal. In der ersten Runde haben sie wohl unterschiedlich schwere Aufgaben. Allerdings dürfte auch der Auswärtsauftritt der Oderstädter beim vorjährigen Süd-Landesliga-13. Blau-Weiß Briesen/Mark kein Selbstläufer sein. Einen "Quervergleich" gibt es zwischen beiden Teams aus den Vorbereitungswochen: Beide traten bei Oberliga-Neuling Victoria Seelow an: Der FCS unterlag etwas unglücklich mit 1:2, die Briesener kamen mit 0:7 unter die Räder. Im Vorjahr gewannen die Schwedter in Runde 1 mit 4:0 beim Schönower SV und unterlagen dann mit 0:6 beim RSV Eintracht.

Ein echter Härtetest steht dem VfB Gramzow am Sonntagmittag (Anstoß 13 Uhr) ins Haus: Der Vorjahreszweite der Landesliga Nord und sicher Mitfavorit auf den Staffelsieg auch in der neuen Spielzeit, Grün-Weiß Ahrensfelde, ist bei Landesklasse-Vertreter VfB zu Gast, der für diesen Wettbewerb als Kreispokalsieger startberechtigt ist.