62 Vorschläge für das erste Bürgerbudget

Frankfurt (Oder) 62 Vorschläge sind bis zum Stichtag am 31. Juli für das erste von der Stadt ausgelobte Bürgerbudget eingegangen. Darüber informierte die Pressestelle. 40 000 Euro stehen bereit.

Mit elf Vorschlägen beziehen sich die meisten Anliegen auf Radwege-, Wege- und Platzbau, Beleuchtung sowie Ampeln. Jeweils sieben Ideen legen den Fokus auf die Spielplätze sowie Sauberkeit und Sicherheit. Themen wie Fassadengestaltung, Bepflanzung und Veranstaltungsvielfalt gibt es ebenso. Aber auch die Anschaffung eines Fair-o-maten – dem ersten fairen und nachhaltigen Warenautomaten – oder die Einrichtung eines FabLab, das Privatpersonen und Gewerbetreibenden den Zugang zu modernen Fertigungsverfahren für Einzelstücke ermöglicht, wurden vorgeschlagen. Die Ideen werden nun zur individuellen Prüfung an die Fachämter übergeben. Der Hauptausschuss entscheidet im September 2019 über die Zulassung zur Abstimmung. In der Zeit vom 4. bis 10. November können Frankfurter ab 14 Jahren dann für ihre Favoriten abstimmen. Entsprechend der entstandenen Rangliste werden so viele Projekte bis jeweils maximal 10 000 Euro gefördert, bis der Fonds ausgeschöpft ist.

Vorschläge für das Bürgerbudget 2021 dürfen ab sofort eingereicht werden. Als Ansprechpartnerin steht Anja Greschke telefonisch unter 0335 5529964 oder per E-Mail an buergerbudget@frankfurt-oder.de zur Verfügung.