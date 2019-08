Gutes Benehmen gehört dazu

Anett Zimmermann

Wriezen/Bad Freienwalde/Falkenberg (MOZ) Rund 175 Hinweise haben die Stadtverwaltung Wriezen seit dem Maerker-Start Anfang Juli 2018 erreicht, kann die zuständige Mitarbeiterin im Rathaus Juliane Dziabas berichten. Im Vergleich zu anderen Städten seien die Bürger auch immer noch freundlich, sagt sie und fügt hinzu: "Der Maerker ist kein Meckerportal." Gutes Benehmen ist Teil der Nutzungsbedingungen des Angebots, bei dem Missstände in der kommunalen Infrastruktur gemeldet werden können. "Das reicht von illegal abgelagertem Müll bis hin zu Verkehrsproblemen wie defekten Ampelanlagen", wird auf der Maerker-Seite mit Fragen und Antworten erläutert.

"Mit Ihren Hinweisen helfen Sie den beteiligten Kommunen dabei, diese Missstände schneller festzustellen und zu beseitigen", heißt es an anderer Stelle des Portals, das auch über die Internetauftritte der freiwillig mitmachenden Kommunen erreichbar ist. Inzwischen sind es landesweit 118. Eröffnet wurde das Portal vor zehn Jahren. Seit 2014 gibt es auch eine entsprechende Handy-App.

Hinweise könnten zwar anonym eingereicht werden, bestätigt Juliane Dziabas, wünscht sich aber Offenheit der Hinweisgeber bei den Kontaktdaten. Schließlich würden diese online nicht angezeigt, sondern dienen lediglich zur Bearbeitung. Und so seien dann zum Beispiel auch Nachfragen möglich.

Die Anzahl der Anfragen zeige, dass das Bürgerportal angenommen wird, erklärt Bürgermeister Karsten Ilm (CDU). Über mehr hätte er sich wohl auch nicht gefreut, denn das würde schließlich bedeuten, dass in der Stadt viel mehr im Argen liegt. Zudem darf nicht vergessen werden, dass Bürgern parallel noch andere Wege offenstehen. Und so erinnert der Bürgermeister an persönliche Gespräche oder E-Mails, die letztlich meist einen höheren Aufwand mit sich brächten. "Das Portal ist deshalb eine gute Ergänzung", sagt er.

Mit den Ampelsymbolen, mit denen über den Stand der Bearbeitung der Hinweise informiert wird, ist mancher Bürger allerdings unzufrieden. So störte sich ein Anrufer neulich am Status Gelb-Grün. "Wenn die Stadt nicht zuständig ist, haben wir aber keine andere Wahl", erklärt Juliane Dziabas und bedauert selbst, dass sie zum Beispiel von anderen Behörden keine Rückmeldung bekommt. "Jedenfalls nicht über den Maerker."

Falkenberg-Höhe nicht dabei

Aktuell werden dort 84 Hinweise für Wriezen angezeigt, 79 für Bad Freienwalde und 20 für dasAmt Barnim-Oderbruch, wobei Letzteres bereits seit 2012 dabei ist. Im Amt Falkenberg-Höhe dagegen wurde auf die Einführung bisher verzichtet. "Unsere Erfahrungen zeigen, dass uns die Bürger direkt anrufen und erreichen", sagt Amtsdirektor Holger Horneffer.

In Bad Freienwalde greift Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) hin und wieder selbst in den Maerker-Bereich seiner Stadt ein. "Die Hinweise werden manchmal nicht schnell genug abgearbeitet", findet er. Dabei gebe es zwei Mitarbeiterinnen, im Portal Redakteure genannt, die mit dem Erfassen, Weiterleiten und Abarbeiten betraut sind. Aus seiner Sicht stellt Maerker keine Entlastung dar. Letztlich bringe das Portal der Verwaltung mehr Hinweise ein. "Wir wollen uns in den angesprochenen Bereichen Wege und Plätze, Grünanlagen, Straßenlicht und Müll aber verbessern."