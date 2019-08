"Die Grunderwerbssteuer muss weg"

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Herr Möckel, über Ihren Landesvorsitzenden gibt es ein Lied im Wahlkampf. Welche Töne darf man von Ihnen erwarten?

Ich finde das Lied über Ingo Senftleben lustig und selbstironisch. So bodenständig und witzig kenne ich ihn auch. Politiker sollten sich mal auch nicht so ernst nehmen können. Von mir wird es aber kein Frankfurt-Lied geben.

Vor fünf Jahren war Ihre Kandidatur nicht erfolgreich. Warum sollte es diesmal klappen?

Ich habe mehr Lebens- und Berufserfahrung: bin länger verheiratet, wir haben inzwischen zwei Kinder, ich habe den Kreisvorstand länger und einen Kulturausschuss geführt. Die Frankfurter haben mehr Zeit gehabt, mich kennenzulernen.

Verfolgen Sie Wahlkreisprognosen? Und was machen Sie mit Ihnen?

Wenig. Prognosen sind Momentaufnahmen. Ich bin ein unverbesserlicher Optimist. Ich vertraue den Menschen, dass sie die richtige Wahl treffen.

Was bewegt einen studierten Kulturwissenschaftler und Buchhändler für den Landtag zu kandidieren?

Viele ziehen sich ins Private zurück. Ich will Verantwortung im Land für unsere Stadt übernehmen. Meine Eltern haben mir dies vorgelebt. Mir ist auch ganz wichtig: Wer von den Kandidaten der demokratischen Parteien soll Frankfurt im Potsdamer Landtag vertreten? Ich möchte als bodenständiger Buchhändler nicht, dass dies der AfD-Kandidat ist, der wirkliche Probleme öffentlich bagatellisiert, herum pöbelt und nachweislich in der Stadtverordnetenversammlung fünf Jahre nichts gemacht hat.

Sie haben an der Europa-Universität und in Potsdam studiert. Ist eine kleine Universität wie die Viadrina genau richtig für Frankfurt? Oder wie sollte die Viadrina wachsen?

Die Viadrina hat so 6500 Studierende. Etwa 10 000 wären schon ambitioniert. Klein und fein, das hat was. Hier kann man sich nicht wegducken, Studierende haben hier ein Gesicht. Die Landespolitik sollte einen zweiten Anlauf machen, um die Juristische Fakultät von Potsdam nach Frankfurt zu verlagern und mit der hiesigen zu fusionieren.

Für fünf Jahre wollen Sie in den Landtag. Nennen Sie einige Ziele, die sie für Frankfurt durchsetzen wollen?

Erstens: Die Europa-Stadt Frankfurt und die Metropole Berlin müssen durch kürzere Taktzeiten auf der Schiene verbunden werden. Zweitens: Die digitale Infrastruktur darf nicht weiter aus Funklöchern bestehen, sondern ein schnelles, leistungsfähiges Netz muss ausgebaut werden. Drittens: Die kreisfreie Stadt Frankfurt braucht eine bessere Finanzausstattung durch das Land, um ihre kreislichen Aufgaben besser wahrnehmen zu können.

Die CDU stellt im Rathaus den Beigeordneten beispielsweise für Wirtschaft. Bislang ist die Wirtschaftshandschrift der CDU in der Stadt wenig erkennbar. Wofür werden Sie sich in Potsdam einsetzen?

Wir müssen beispielsweise Menschen, die bauen wollen, entlasten. Wenn sie ein eigenes Haus bauen oder für sich Wohneigentum erwerben, müssen sie 6,5 Prozent Grunderwerbssteuer zahlen. Da kommen mal schnell 20 000 oder 30 000 Euro zusammen. Erworbenes Eigentum ist jedoch eine gute Vorsorge für das Alter und entlastet Bürger sowie Staat. Diese Steuer muss weg. Ein anderes Beispiel: Die regionalen Wirtschaftskreisläufe müssen verstärkt werden. Die öffentliche Hand muss noch mehr darauf schauen, regionale Anbieter zu unterstützen. Beim Stadtfest kann man durch eine neue Ausschreibung vielleicht zwar mehr neue Angebote aus Berlin akquirieren. Aber die zahlen ihre Steuern nicht hier wie die Frankfurter Caterer und Gastronomen. Wir brauchen ein Instrumentarium, das auch diesen Steuervorteil für die Stadt messbar macht.

Es könnte sein, dass sich Frankfurt/Slubice in Konkurrenz mit Poznan als europäische Kulturhauptstadt 2029 bewirbt. Wären wir da chancenlos?

Unsere Bewerbung zeigt einen selbstbewussten Anspruch als europäische Doppelstadt. Allein die Bewerbungsphase wird uns gemeinsam voranbringen. Kultur und Sport sind identitätsstiftend, stärken das Heimatgefühl. Allein die Idee der Oderphilharmonie, die aus der Mitte der Stadtgesellschaft kommt, ist interessant. Beide Städte strecken sich nach einem großen Ziel. Wer nur kleine Brötchen will, wird es nicht weit bringen. Ich werde mich für diese Bewerbung als Landtagsabgeordneter einsetzen.

Wenn es um die Beseitigung von Vandalismusschäden geht, heißt es aus dem Rathaus: Das Geld dafür fehlt. Und das Land verweist auf die Stadtkasse. Wie lautet Ihre Antwort?

Natürlich fehlt es uns in der Stadt für das Notwendigste hinten und vorne. Das Land darf Frankfurt jedoch nicht länger mit Almosen abspeisen. Diese Potsdamer Art die Regionen zu betrachten, muss sich grundlegend verändern. Zu den Vandalismusschäden: Wir brauchen wieder mehr wahrnehmbare Polizei auf der Straße. 100 Streifen in einem Flächenland und davon zwei in Frankfurt sind einfach viel zu wenig. 2010 hatten wir etwa 9000 Polizisten, heute etwa 8000. Wir brauchen deutlich mehr als diese Zahl. Einmal für die Bekämpfung der Kriminalität und aus Verantwortung für die Beschäftigten der Polizei, die am Limit arbeiten. Es sollte auch zwei Polizei-Präsidien geben, eins in Potsdam und das andere wieder in Frankfurt. Oder nehmen sie den Bereich Justiz. 2015 demonstrierten erstmalig Richter und Staatsanwälte gegen die Landesregierung. Ein einmaliger Vorgang in Deutschland. Sie sind überfordert und unterbesetzt. Potenzielle Straftäter müssen vorzeitig aus der U-Haft entlassen werden, weil der Prozess nicht in einer angemessenen Frist realisiert werden kann.

Wie stehen Sie zu Videoüberwachung an ausgewählten Orten?

Ich bin für intelligente Videoüberwachung an ausgewählten Orten für eine bestimmte Zeit. Es ist keine Lösung für alles. Aber viele Untersuchungen zeigen, dass an diesen videoüberwachten Orten die Kriminalität sinkt. Und sie hilft auf jeden Fall bei der Aufklärung. Wir sollten auch in Frankfurt davon mehr Gebrauch machen.

In der neuen CDU-Landtagsfraktion legt Ihnen der Fraktionsgeschäftsführer eine Agenda mit 50 Gender-Empfehlungen vor. Wie gehen Sie ganz persönlich damit um?

Empfehlungen kann, aber muss man nicht folgen. Ja, ich bin für Bürgerinnen und Bürger. Aber bei BürgerInnen wird’s schon komisch. Das hat was mit der deutschen Sprache zu tun. Wir sollten dabei auf dem Teppich bleiben und Übertreibungen vermeiden. Manche aufgeregte Debatten und lange Papiere darüber sollten wir vermeiden und uns diese Empörung aufheben für wirkliche Missstände und Ungerechtigkeiten. Übrigens, Gleichberechtigung wird für mich im Alltag gelebt. Wenn ich früh mein Hemd bügele und meine Frau mich fragt, ob ich ihre Bluse gleich mit bügeln kann, dann ist das für mich selbstverständlich.