Wirbel um Wahl-O-Mat-Fragen

Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Der Online-Test erfreut sich in Brandenburg großer Beliebtheit. Manche der 38 Thesen könnten eher für Verwirrung als für Orientierung sorgen, aber die Initiatoren verteidigen die Auswahl.

Fast 130 000 Mal wurde der Fragebogen in der ersten knappen Woche nach Veröffentlichung ausgefüllt. "So viele Zugriffe hatten wir bei der Wahl 2014 innerhalb von vier Wochen", freut sich Martina Weyrauch, Chefin der Landeszentrale für politische Bildung, über den regen Zuspruch für den Wahl-O-Mat zum Urnengang am 1. September. Bürgerinnen und Bürger können sich online durch 38 Thesen klicken, ihr Urteil fällen und dann schauen, welche bei der Landtagswahl antretenden Parteien ihnen möglicherweise am nächsten stehen.

Aber wer sich ein bisschen im Land auskennt, kommt zum Beispiel bei These 3 ins Grübeln: "Brandenburg soll die Übernachtungssteuer für den Tourismus abschaffen." Eine solche landesweite Steuer gibt es überhaupt nicht, sie kann also gar nicht abgeschafft werden. Darauf weisen auch die Linken in ihrer Positionierung zu dieser Wahl-O-Mat-Frage ausdrücklich hin. Wahr ist, dass einige wenige Kommunen freiwillig von der Möglichkeit Gebrauch machen, eine Bettensteuer zu erheben. Müsste man die These dann nicht dementsprechend formulieren? "Nein", findet Martina Weyrauch. "Die Städte mit dieser Steuer gehören zu Brandenburg. Also kann man es so sagen wie im Wahl-O-Mat."

Wer will den Wald privatisieren?

Es ist nicht die einzige zur Abstimmung gestellte These, die nur bedingt zur Realität passt. "Wälder im Besitz des Landes sollen weiterhin an private Investoren verkauft werden dürfen", heißt es gleich unter Punkt 2. "Das ist eine reißerische Aussage. Als ob hier Heuschrecken unterwegs wären, die märkischen Wald kaufen. Außerdem fordert keine Partei in ihrem Wahlprogramm eine Privatisierung des Landeswalds", ärgert sich Gregor Beyer, Chef des Lobbyverbands Forum Natur Brandenburg.

Und die SPD weist die Wahl-O-Mat-Leute freundlich darauf hin, dass seit 2011 lediglich 260 Hektar Landeswald an Privatleute abgegeben worden seien, und zwar ausschließlich aus technischen Gründen, etwa um komplizierte Grenzverläufe zu begradigen. Tatsächlich habe der Landeswald unter dem Strich um 1600 Hektar zugelegt, betonen die Sozialdemokraten.

Die Mütter und Väter des Wahl-O-Mat ficht das nicht an. Dass es Verkäufe an privat gab, sei Fakt. Die Menge spiele keine Rolle, auch nicht die Bilanz von Verkäufen und Zukäufen, argumentieren die Verfasser der umstrittenen These auf Nachfrage.

Gregor Beyer betont, dass er den Wahl-O-Mat nicht madig machen wolle. "Ich finde die meisten Fragen gut und habe großen Respekt vor den Macherinnen und Machern", sagt er. Aber es gebe durchaus weitere Punkte, die in seinen Augen zu pauschal und undifferenziert seien. So lautet These 20: "Nur Landwirte und Landwirtinnen, die klimaschonende Landwirtschaft betreiben, sollen bei wetterbedingten Ernteausfällen vom Land Brandenburg finanziell unterstützt werden." Hinter dieser Aussage stecke ja durchaus ein berechtigtes politisches Anliegen, räumt Beyer ein. "Aber was ist ‚klimaschonende Landwirtschaft’? Darunter versteht doch jeder etwas anderes. Deshalb kann man über diese These nicht seriös urteilen."

Martina Weyrauch findet auch diesen Einwand unberechtigt. "Der Wahl-O-Mat liefert keine Wahlempfehlung, sondern die Aufforderung, sich mit den Thesen und mit den politischen Fragen dahinter auseinanderzusetzen." So könne man sich etwa die Aussagen der einzelnen Parteien zu den Thesen anschauen, sagt sie.

Allerdings, den Versuch einer Definition von "klimaschonender Landwirtschaft" wagt dort keine Partei. Last but not least: "In Brandenburg soll das Jagen von Tieren verboten werden", lautet These 13. "Keine Partei mit Erfolgschancen bei der Wahl fordert so etwas, also was soll die Aussage?", kritisiert Beyer. Aber vielleicht regt die These ja tatsächlich Menschen zum Nachdenken an, worüber auch immer.