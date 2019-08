Grundschüler appellieren an zu schnelle Autofahrer

Dietmar Puttins

Ziltendorf (MOZ) Gestern morgen in der Gubener Straße in Ziltendorf: "38 km/h, 29 km/h, 55 km/h", schallten Rufe vor der Bus-Haltestelle an der Grundschule, und wer zwischen 7 und 8.30 Uhr mit seinem Fahrzeug von Vogelsang aus in den Ort einfuhr, staunte. Polizeikontrolle! Polizeihauptmeister Wilfried Filkow lotste Pkw, Lkw und Transporter mit der Kelle zur Busstation. Der Clou: Jetzt verteilten Grundschüler in gelben Warnwesten bei netten Gesprächen Lob und Tadel an die Autofahrer. Ihnen zur Seite stand die Präventionsbeauftragte Manuela Lange aus der Polizeiinspektion Oder-Spree/Frankfurt.

Die gemeinsamen Schulanfangsaktionen von Unfallkasse Brandenburg und Polizei sollen sensibilisieren. Die meisten Autofahrer hatten sich in Ziltendorf nichts zu schulden kommen lassen – Tempo 50 km/h ist regulär erlaubt. Doch reagierten sie auf ein Straßenschild (Achtung Schule/freiwillig Tempo 30) kurz nach der Ortseinfahrt sehr individuell. Auf 200 Metern Distanz erfasste das radar-basierte Informationssystem "Viasis", wie verschieden schnell die Fahrzeuge sich näherten.

Einmal leuchteten "74 km/h" auf der Anzeigetafel der Unfallkasse, die auf Höhe der Grundschule stand, auf. Der Autofahrerin war das sehr unangenehm. "Sie war sehr berührt, und spendete Geld für den Förderverein der Schule", wusste Mario Ploß, bei der Unfallkasse zuständig für Verkehrserziehung. "Wir wollen aber mit diesen Aktionen nicht abkassieren", betont er, "sondern nur darauf aufmerksam machen, dass Schulanfang ist und Autofahrer vorsichtig vor Schulen, Kitas und ähnlichen Einrichtungen fahren sollten."

Farbige Eiskratzer zur Erinnerung

Je nach gemessener Eintrittsgeschwindigkeit in den Ort händigten die Ziltendorfer Grundschüler den Fahrzeugführern Eiskratzer aus: grüne (30 bis 40 km/h mit dem Wort "Dankeschön"), gelbe ("Vorsicht", bis 40 km/h) und rote ("Voll daneben!").

War die Aktion ein Erfolg? "Die Autofahrer äußerten sehr viel Verständnis gegenüber den Kindern und dass sie das Freiwillig-Tempo-30-Schild künftig beachten wollen. Damit haben wir schon viel erreicht", schlussfolgerte die Polizistin Manuela Lange.

Die Unfallkasse Brandenburg mit Sitz in Frankfurt (Oder) ist der gesetzliche Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand und vertritt 700 000 Versicherte (Schüler, Studenten, Angestellte) sowie als Feuerwehrunfallkasse bis zu 70 000 Feuerwehrleute. Im vorigen Jahr registrierte die Unfallkasse Brandenburg 4155 Schulweg-Unfälle im Land. Insgesamt ereigneten sich 45 379 Unfälle mit Schülern im Schulbereich.