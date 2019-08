Straftaten deutlich rückläufig

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Die Sicherheit steht auf drei Beinen", sagte Karl-Heinz Schröter am Mittwochabend auf Einladung von Ravindra Gujjula aus Altlandsberg, Direktkandidat der SPD für den Wahlkreis 33. Dies seien Polizei, Kommunen und Bürger. Gujjula hatte im Rahmen seiner Reihe "Kaffeegespräche" ins Restaurant "Stadtmitte" Bürgermeister und Amtsdirektoren aufs Podium mit dem Minister gebeten. 50 Gäste verfolgten die Veranstaltung, darunter der Landtagsabgeordnete Marco Büchel (Linke) und Lars Günther, Direktkandidat der AfD. Denn: Gujjula hatte auch seine Mitbewerber eingeladen.

In den fünf Jahren, in denen er Innenmister war, sei die Zahl der Straftaten von mehr als 196 000 bis 2018 auf knapp 173 000 zurückgegangen. Die Aufklärungsquote habe von 52,4 auf 56 Prozent verbessert werden können. "Obwohl wir so wenig Polizisten wie je zuvor hatten", ergänzte Schröder. Die Ziele seien durch "die vernünftige und sehr fleißige Arbeit der Polizei" erreicht worden. Zudem habe sich die Kriminaliätshäufigkeit, das ist die Zahl der Straftaten auf 100 000 Einwohner verbessert: von 8004 im Jahr 2014 auf 6902 im Vorjahr. Der Schnitt liege bundesweit bei 6710 und in Berlin bei 10 000 Straftaten. Im Bereich der Polizeiinspektion Märkisch-Oderland betrug die Häufigkeit im Vorjahr 6162 und im Revier Bad Freienwalde 6180 Straftaten.

Nach einer Frage von Ravindra Gujjula zur Grenzkriminalität bestätigte Schröter, dass es diese gibt. Schließlich beschreibe die Grenze zu Polen ein Wohlstandsgefälle. Der Minister unterschied zwischen Grenzkriminalität und grenzüberschreitender Kriminalität, die durch organsierte Kriminalität verursacht werde. Für Letztere sei Polen häufig Transitland Richtung Russland. Durch die sehr gute Zusammenarbeit der deutschen und polnischen Polizei sei die Grenzkriminalität zurückgegangen.

Planstellen unbesetzt

Nach dem Personalbestand fragte Jutta Werbelow aus Eichwerder. "Wir haben nicht alle Planstellen besetzt", erwiderte der Minister. Das Polizeipräsidium besetze mit Absolventen der Hochschule zuerst Wach- und Wechseldienst, Bereitschaftspolizei und Landeskriminalamt. In der Vergangenheit habe man geglaubt, dass durch den Einwohnerschwund auch die Kriminalität zurückgehe und man daher Stellen einsparen könne. Dies erwies sich sich nachweislich als falsch.