Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Angermünde (MOZ) Bei einem Verkehrsunfall in der Angermünder Straße wurden am Mittwoch zwei Personen verletzt. Gegen 10.30 Uhr waren aus bisher unbekannter Ursache ein Ford Ka und ein Kia Venga zusammengestoßen. Dabei wurden die Fahrer – eine 60-Jährige und ein 28-Jähriger – verletzt. Ein drei Monate altes Baby, das ebenfalls in Auto saß, blieb augenscheinlich unverletzt, wurde zur Untersuchung aber ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.