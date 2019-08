Busfahrt mit Ansage

MOZ

Beeskow Schaut auf diese Stadt! Die Mitglieder des Beeskower Seniorentreffs Bumerang unternahmen mit Bürgermeister Frank Steffen in Beeskow und den Ortsteilen eine Busrundfahrt. Der Bürgermeister zeigte, was sich in den letzten Monaten so alles bewegt hat: Die neuen Eigenheimbaugebiete Lübbener Chaussee und Bahrensdorf, Neubauten im Gewerbegebiet, Feuerwehrgerätehäuser in Radinkendorf und Neuendorf, den leer gezogene Kunst-Speicher, den Spielplatz an der Grundschule I. In Willys Schankwirtschaft gab es einen Zwischenstopp. Für Frank Steffen war es die neunte derartige Ausfahrt, die Tradition ist aber schon älter: Sie wurde unter Steffens Vorgänger Fritz Taschenberger bereits praktiziert.