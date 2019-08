Party mit tierischer Unterhaltung

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Sie ist der Stargast des Zoofestes anlässlich des 90. Geburtstages der Einrichtung: Schlagersängerin Dagmar Frederic. Schließlich ist die gebürtige Eberswalderin praktisch groß geworden zwischen den Gehegen. Und hatte sie einige ihrer ersten Auftritte auch im damaligen Tierpark, unter anderem gemeinsam mit ihrem damaligen Gesangspartner Siegfried Uhlenbrock. Frederic, damals noch Schulz, ist die Enkeltochter des Wildpark-Gründers und ersten Direktors Bruno Schulz und Tochter des zweiten Chefs Günter Schulz. So dürfte sich ihr Auftritt am Sonnabend ein Stück weit anfühlen wie "Nach-Hause-Kommen". Ab 13.30 Uhr steht Frederic am Urwaldhaus auf der Bühne. Und vielleicht gibt die heute bei Berlin lebende Künstlerin auch einige Anekdoten zum Besten.

Daneben dürfen sich die großen und kleinen Gäste auf viele weitere tierische Überraschungen freuen. Unter anderem sind Tiertaufen geplant. Wer die Täuflinge sind, das will Zoochef Bernd Hensch noch nicht verraten. Kein Geheimnis sind indes die Veränderungen in der Einrichtung. An 15 Standorten hat das Team den Wandel in Aufnahmen "Einst und Jetzt" dokumentiert.

Der Wildpark, dies ist dem historischen Abriss auf der Zoo-Homepage zu entnehmen, war 1929 gegründet worden. Kurz vor Kriegsende waren die Tiergehege durch fliehende Waffen-SS-Verbände komplett zerstört worden. 1957 schließlich begann im Rahmen des Nationalen Aufbauwerkes der Wiederaufbau der Einrichtung. Auch wenn 13 Jahre in der Geschichte des Zoos "fehlen", der Partystimmung am Sonnabend dürfte dies keinen Abbruch tun. "Der Zoo wird 90 und das wollen wir gemeinsam feiern", betont Hensch.

Infos: Sonnabend von 12 bis 21 Uhr, Eröffnung um 13 Uhr am Urwaldhaus; es gelten die regulären Eintrittspreise