Teams treten zu fünft an

Rainer Fehlberg

Boitzenburg Mitten im Sommer trafen sich die Vereine des Billardverbandes Uckermark zu ihrem ersten Saison-Höhepunkt, der Jahreshauptversammlung. Nach einer Bilanz zur Vorsaison ging es straff zum Aktuellen über.

Ganz unkompliziert schien es zu sein, Greiffenberg als Austragungsort für das Seniorenchampionat und die Kreiseinzelmeisterschaft 2020 zu wählen. Aber dann wurde schon heftiger diskutiert: Nach einer Mitgliederbefragung hatte der Vorstand für die neue Saison festgelegt, dass die Punktspiele im 4+1-Modus durchgeführt werden. Dies bedeutet, dass die Teams mit fünf Aktiven antreten können und die vier Besten von nun an als Mannschaftsergebnis gewertet werden. Damit soll mehr Spielern Einsatzmöglichkeiten gegeben und der team-­interne Wettstreit gefördert werden. Die Gegner dieser Regelung führten ins Feld, dass damit Nachteile für die Teams entstehen, die nur vier Spieler an die Tische schicken können.

Regelung gilt "auf Probe"

Nach einigem Hin und Her beendete Verbandspräsidentin Peggy Schmidt mit einem Machtwort die Diskussionen: "Ich möchte es etwas gerechter haben. Geben wir allen Spielern eine Chance! Wir machen diese Regelung für diese Saison zur Probe. Und wenn es sich nicht bewähren sollte, dann wird es eben wieder abgeschafft."

Alle fiebern trotzdem der Saison entgegen: Am 6. September fällt der Liga-Startschuss unter anderem mit dem Knüller-Ansetzung Gerswalde I gegen Lychen I. Das (Billard-)Schicksal will es, dass beide Teams bereits am 17. August mit dem Supercup-Match die neue Saison eröffnen. So stehen von Beginn an also gleich einige Höhepunkte ins Haus. Und das neue Billard-Team Uckermark (eine Auswahl aus mehreren Vereinen) wird für weitere Belebung und Gesprächsstoff sorgen – das zeichnete sich auf der Versammlung schon ab.