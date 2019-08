Ingrid Groschke sprudelt vor Ideen

Ingrid Hoberg

Goyatz Es sind gerade einmal zehn Stationen ihrer Entwicklung, die Ingrid Groschke für Besucher der neuen Ausstellung in der Kleinen Galerie Goyatz aufgelistet hat. Dass sich dahinter ein pralles künstlerisches Leben verbirgt, ist in den Bilderrahmen zu sehen, die nun im Warteraum der Arztpraxis Ulrich präsentiert werden. "Textschmuck – Illustrationen" nennt Ingrid Groschke die Ausstellung ganz ohne lyrischen Einschlag. Dabei kann sie auch das – Geschichten erzählen in Versen wie in Prosa.

Einen Einblick in ihre Arbeit gibt nicht nur das Gespräch mit Kurator Peter Löwe: In der kurzen Lesung, unter anderem aus ihrem Büchlein "Schon wieder der Herr Krause und andere Reimlichkeiten" erzählt die Autorin kleine Geschichten aus dem Leben – gern mit einem Augenzwinkern. Die Einladungskarte zur Ausstellungseröffnung zierte übrigens ein König Löwe, ursprünglich entstanden als Illustration für die Kinderzeitschrift Płomje. Es ist die einzige Zeitschrift für Schulkinder zwischen sieben und 14 Jahren in sorbischer/wendischer Sprache. Ingrid Groschke illustriert seit Jahren Märchen und Geschichten, auch Comics, für dieses Blatt.

Mit Karikatur und Comics habe sie sich beschäftigt, weil es Meinungen gab, ihre Zeichnungen seien zu idyllisch. So absolvierte die Lübbenerin Anfang der 2000er Jahre ein Fernstudium an der Axel-Andersson-Akademie in Hamburg, an der sie zuvor ein solches Studium für Belletristik absolviert hatte. Als dritten Studiengang belegte sie dann den für Kinder- und Jugendliteratur an dieser Akademie, denn auch das Erzählen von Geschichten gehörte schon lange zu ihrer Passion.

Wendische Tradition inspiriert

Die gebürtige Finsterwalderin ist seit ihrer Lehre im Malerhandwerk (bei Groschke) mit Lübben verbunden. Sie lernte den Spreewald und die sorbischen/wendischen Traditionen kennen, die sich als Fundgrube für ihre künstlerische Arbeit erwiesen. "Das war für mich wirklich ein Glücksfall", betont Ingrid Groschke. "Der Spreewald ist so reich an Sagengestalten, dazu denke ich mir auch selbst Geschichten aus", sagt sie. Sie entwickelte ihre künstlerischen Talente, die sich schon in der Schulzeit zeigten, über die Jahre neben Berufstätigkeit und Familie weiter.

Die Ausstellung in der Kleinen Galerie Goyatz gibt einen Einblick in die Bandbreite der Arbeiten, die Ingrid Groschke im Auftrag von Verlagen und als eigene Vorhaben gestaltete. Mit der Illustration von Büchern hat sie sich einen großen Traum erfüllt. "Schon als Kind wollte ich Bücher illustrieren", sagt sie. Im Wartebereich der Arztpraxis Ulrich können sich nun Besucher davon ein Bild machen, wie ihr das gelungen ist.

Die 153. Ausstellung in der Kleinen Galerie Goyatz, Dorfstraße 2, kann Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr sowie nach Vereinbarung besichtigt werden. Absprachen sind möglich unter Telefon 035478 570 oder 0175 2856316.