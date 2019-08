Mitmach-Parcours zu Tabak und Alkohol

Jana Reimann-Grohs

Fürstenwalde (MOZ) Von zwei Klarsichtkoffern der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung im Landkreis geht zur Zeit einer an Fürstenwalder Schulen um. "Ich bin froh, dass wir die professionelle Aufklärung an der Erich-Kästner-Schule starten können", sagt Organisatorin Beate Neumeister. Es bringe Kindern spielerisch Risiken und Nebenwirkungen von Alkohol und Drogen näher. Sebastian Teichmann berät die Schüler als einer von sechs Schulsozialarbeitern und drei Streetworkern in Workshops. Das Fachteam will die Aktion einmal jährlich durchführen.