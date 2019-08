Schaufenster an Erkneraner Buchladen zerstört

Annette Herold

Erkner (MOZ) Vor wenigen Wochen wurde die neue Buchhandlung in der Friedrichstraße eröffnet, jetzt haben Unbekannte dort ein Schaufenster zerstört. Die Wohnungsgesellschaft Erkner (WGE) habe Anzeige erstattet, sagte Geschäftsführerin Susanne Branding am Donnerstag. Die Polizei geht davon aus, dass ein Feuerwerkskörper an die Scheibe geworfen wurde. Bei der WGE vermutet man Vandalismus oder einen Einbruchsversuch. Die Geschäftsführerin berichtet auch von Schilderungen, denen zufolge in der selben Nacht Böller von einem Balkon in der Thälmannstraße geworfen wurden.

Zur Schadenshöhe in der Friedrichstraße gab es am Donnerstag noch keine Angaben. "Gerade an einem neu fertiggestellten Bauvorhaben ist solch ein Ereignis natürlich doppelt ärgerlich", sagte Susanne Branding.