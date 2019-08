Angespannte Kita-Landschaft in Oberkrämer

Marco Winkler

Oberkrämer (MOZ) Die Belegung der Kindertagesstätten und das Jonglieren mit Kapazitäten und Ausnahmegenehmigungen sind seit Jahren ein Thema in der Gemeinde Oberkrämer. "Wir stehen durch den Zuzug vielfach unter Druck", sagte Hauptamtsleiter Ronny Rücker im Sozialausschuss am Dienstag. Den Druck belegte er mit Zahlen.

Aktuell gibt es in der Gemeinde 875 Kita- und Hortkinder. Ein Blick zurück macht die Brisanz deutlich. 2018 waren es zur gleichen Zeit 803 zu betreuende Kinder. "Vor fünf Jahren lag die Zahl bei 664", sagte Rücker. Das Hauptamt hat die aktuellen Anmeldezahlen ausgewertet. Resultat: "Wir werden Maßnahmen ergreifen müssen", so Rücker, "sodass wir das Kita-Jahr auch bewerkstelligen können."

Patrick Zechel (Linke) fragte im Ausschuss, wie viele Plätze nach derzeitigem Stand im kommenden Jahr fehlen werden. Ronny Rücker antwortete mit dem Anmeldestand: 987 Kinder. Das ist die absolute Kapazitätsgrenze. Der Regelfall sei, dass im Frühjahr Plätze frei werden, wenn Viertklässler aus dem Hort abgemeldet werden. "Das sind dann Kapazitäten, die wir verwenden können", so Rücker.

Hoffnung setzt die Gemeinde nicht nur auf weitere Ausnahmegenehmigungen, wie in Schwante, sondern auch auf die Freikirche, die Ende des Jahres ein Kita in Vehlenfanz errichten will. 20 Plätze sollen dort geschaffen werden. "Die Freikirche ist derzeit in der Vorbereitungsphase", so Rücker.

Zudem soll eine Vorschulgruppe mit 18 Kindern in ein altes Hortgebäude ausweichen. Rücker sieht das durchaus als Vorteil an, weil das Gebäude direkt an der Schule liegt. "So können sie schon den Alltag von Hort und Schule kennenlernen."

Trotzdem braucht die Gemeinde in absehbarer Zeit ein zuverlässiges Konzept, wie mit steigenden Kinderzahlen umgegangen wird. So wurde eine Kita-Bedarfsplanung beauftragt, ausgeführt von Experten, die solche Planungen schon für Hennigsdorf, Velten und Leegebruch erstellt haben. "Wir brauchen Sicherheit für die nächsten Jahre", sagte der Hauptamtsleiter. Er geht davon aus, dass die momentane Situation anhalten werde.

In dem Konzept sollen auch die Fragen beantwortet werden, ob die Gemeinde weiter mit Ausnahmegenehmigungen über die Runden kommt oder ob nicht eventuell doch eine neue Kita gebaut werden muss. So sei beispielsweise die Marwitzer Kita (57 Kinder) für den Ortsteil zu klein. Erweitert werden kann sie aus baulichen Gründen aber nicht. In der Marwitzer Heide entstanden in den vergangenen Jahren mehr als 180 Baugrundstücke. Hinzu kommen weitere Häuser als Lückenschluss. Besonders junge Familien sind in den Ortsteil gezogen. Die Kita sei gut, so Rücker, "aber sie wird den Bedarf künftig nicht mehr decken können."

Mehr Kinder bedeuten mehr Betreuer. Darauf wies Yvonne Poerschke (CDU) hin. "Alle suchen händeringend nach Personal", sagte sie. Oberkrämer finde nicht auf Anhieb Fachkräfte, sagte Ronny Rücker. "In der Regel aber schon." In Zukunft werde es aber nicht einfach. Laut Poerschke könne man Erzieher nicht mit 100 Euro mehr locken, sondern mit guten Arbeitsbedingungen. Die gebe es in Oberkrämer.