Mit dem Musical auf Zeitreise

Bad Saarow Mit den Proben zu einem Musical haben am Mittwoch 110 Schüler der sechsten und achten Klassen der Maxim-Gorki-Oberschule Bad Saarow begonnen. Dieses soll am 1. Oktober anlässlich des 50. Geburtstages der Schule in drei Vorstellungen aufgeführt werden. Gewonnen hat die Schule dafür den in Bad Saarow lebenden Regisseur, Choreografen und Musicaldarsteller José Dolan. "Wir proben jeden Mittwoch, insgesamt zwölf Mal", sagt der 47-Jährige, der auch noch eine "Überraschung" einbauen wird.

Im Musical geht es um eine Zeitreise von der Zukunft in die Vergangenheit – von 2119 bis heute. Nicht nur für Dolan, auch für Lehrerin und Projektleiterin Ellen Pankow stellen die Proben eine Herausforderung dar. "Das Schwierigste ist, mehr als 100 Kinder bei der Stange zu halten, zu begeistern, ihre Kreativität herauszufordern. Sie machen das ja alle zum ersten Mal. Und das alles in relativ kurzer Zeit." Dolen, der bereits Erfahrungen in der künstlerischen Arbeit mit Schülern hat, machte schon bei der ersten Probe in der Turnhalle deutlich, dass alles nicht nur Spaß ist, sondern harte Arbeit und Disziplin verlangt wird.