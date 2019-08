Mit Bob Marley bei Dumbo

Jana-Bianca Kerkhoff

Wilkendorf Ein Anruf aus Hollywood, wer träumt nicht davon. Jana Posna und ihre Pudel haben genau so einen Anruf bekommen. Die Vierbeiner hatten zuvor schon in The Wyld den Friedrichstadt-Palast Berlin gerockt und Modedesigner Thierry Mugler zu ausgefallenen Pudelfrisuren inspiriert. Und nun das. Regisseur Tim Burton rief und 28 Pfoten und vier Füße machten sich auf den Weg von Wilkendorf nach London zu den Dreharbeiten der Walt-Disney-Neuverfilmung von Dumbo. Neun Wochen im Sommer 2017, die das Leben der lockigen Hundetruppe noch bunter machten, folgten und nun ist das Ergebnis weltweit in den Kinos und auf DVD/BluRay zu sehen.

Lebensmittelfarbe für Hunde

Quietschbunt füllen sie Lücken im Hintergrund und sind stolz darauf, Teil dieser gigantischen Produktion zu sein und solch eine Erfahrung machen zu dürfen. Denn nichts ist unmöglich – im Leben nicht und auch nicht im Film. Im Zirkus von Max Medici kommt ein Elefantenbaby mit viel zu großen Ohren auf die Welt und wird zum Gespött der Leute. Doch als es herausfindet, dass es mit seinen großen Ohren fliegen kann, ändert sich sein Leben. Disney und der visionäre Regisseur Tim Burton haben den Zeichentrickfilm von 1941 als animierte Realverfilmung neu aufgelegt und die Geschichte erweitert, in der das Anderssein, Familienwerte und Träume gefeiert werden. Im Film erwacht der Elefant durch aufwendige Animationen zum Leben. Und in der Manege tummelten sich Schauspielstars wie Colin Farrell, Alt-Komödiant Dany DeVito, Ex-Batman Michael Keaton und Tim Burtons Muse und Lebensgefährtin Eva Green. Und mitten in dieser prominenten Hollywood-A-Riege: Hundetrainerin, oder wie sie sich selbst scherzhaft bezeichnet, "Pudeldompteuse" Jana Posna und ihre Pudeltruppe aus dem märkischen Wilkendorf.

Die sieben vierbeinigen Stars – Bob Marley, Freya, Iduna, Dolores, Flavio, Bonaparte und Zippo – sind für die Dreharbeiten mit einem Kleinbus und Anhänger nach London gereist, da für Jana Posna nur der Landweg infrage kam: "Ich hätte eigentlich fliegen sollen, aber ich möchte nicht, dass die Tiere im Frachtraum bei höllischem Lärm und denkbar schlechten Bedingungen reisen", sagt sie.

Tim Burton wollte unbedingt bunte Pudel haben. In den Staaten geht man damit leichtfertiger um, Jana Posna aber wollte keine permanente Farbe auf ihren Hunden haben. "Zum Glück war auch Tim Burton damit einverstanden, völlig unschädliche Lebensmittelfarbe zu nehmen, zumal die Intensität der Farben nachträglich mit der Bildbearbeitung erhöht werden konnte." Tim Burton kam und nahm seine tierischen Stars persönlich in Augenschein, bevor die Dreharbeiten in den Pinwood-Studios begannen. Er wirkte skeptisch. Nach der ersten Filmeinstellung wusste Jana Posna auch, warum. Es war eine sehr lange Szene, in der das Pudelrudel einmal quer durch das Gewusel von Hunderten Statisten hin zu Colin Farrell laufen musste. Keiner der Pudel durfte vom vorgezeichneten Weg abkommen, schnüffeln, stehen bleiben oder sich ablenken lassen. "Bryan, der Produktionsassistent war sehr angespannt, aber mir war der Ernst der Lage gar nicht bewusst. Als Film-, Theater- und Zirkuspudel sind sie mit vielen ungewöhnlichen Situationen vertraut." Die Szene wurde fünfmal wiederholt, und jedes Mal liefen die Pudel fröhlich und schnurstracks von A nach B. Dann fiel ihr der Produktionsassistent mit einem "herzlich Willkommen im Team" um den Hals."

Drei Trainer scheiterten

Jetzt erst erfuhr Jana Posna, dass bereits drei Hundetrainer vor ihr an dieser Szene gescheitert waren. "Ich war ehrlich gesagt froh, dass ich das nicht vorher gewusst habe", sagt sie. Zur professionellen Arbeit mit ihren Hunden kommt ihr zugute, dass sie an der Filmuniversität Babelsberg studiert und sich auf Tiere im Film spezialisiert hat. Das Timing, Kameraführung und Schnitt sind ihr vertraut und fließen mit in das Training ihrer Hunde ein. Da auch Schlangen, Pferde und Vögel mitwirkten, war die Organisation A.H.A. – American Human Association – am Set und hat ein Auge darauf geworfen, dass für die tierischen Darsteller alles sicher und artgerecht ablief. "Es war alles perfekt organisiert. Das hat mich sehr beeindruckt", sagt Jana Posna.

Dumbo läuft 2019 deutschlandweit in den Kinos und seit dem 8. August gibt es auch die DVD/BluRay zum Film im Handel. Wer aber Posnas Pudeltruppe live erleben möchte, hat dazu noch bis zum 8. September im Capital Circus of Budapest Gelegenheit. Einer der Filmchoreografen von Dumbo, Kristian Kristof, inszenierte in Budapest die Show "Flying Circus" und hat dazu auch die Pudeltruppe engagiert.