Apfelkönigin wird gekürt

Gabriele Rataj

Altlandsberg (MOZ) Mindestens drei Majestäten dürften zum Altlandsberger Vogelscheuchenfest eine Rolle spielen. Zwei davon sind höchst lebendig, zudem weiblich und haben die ehrenvolle Aufgabe, den Namen der Stadt und ihrer Produkte über die Grenzen hinaus zu tragen.

Bierkönigin Pia I. ist vor wenigen Wochen auf dem Domänenhof zwischen Brauerei und Gasthaus gekürt worden. Die Apfelkönigin indes, die das gesunde Obst aus dem Ortsteil Wesendahl vertritt, soll zum Stadtfest am 7. September auf dem Marktplatz inthronisiert werden. Das ist neu. Vom Dritten im Bunde, Preußenkönig Friedrich I., schwebt indes allenfalls der Geist über seinem nicht mehr vorhandenen Schloss, denn auch Führungen im Schlossgut, speziell in der Schlosskirche, gehören zum Programm.

Angesagter Besuchspunkt

Das alles passt zu einem städtischen Höhepunkt, der sich seit Langem etabliert hat und als fester Wochenend-Programmpunkt zahlreicher Besucher aus Berlin und dem Umland gilt. Man habe gar nicht viel daran herumgedeutelt, sagte zum jüngsten Pressetermin von Stadt und Schlossgut Altlandsberg GmbH deren Geschäftsführer Stephen Ruebsam. Das Konzept sei bewährt und die offenen Höfe der einst als Ackerbürger tätigen Bewohner täten das Ihrige.

So stehen auch 2019 wieder 21 Adressen auf dem Programm-Flyer. Da wird Lust auf Natur gemacht im Entdeckergarten an der Karl-Liebknecht-Straße. Da kommt französische Leichtigkeit auf bei Akkordeonmusik und Malerei in der Bernauer Straße. Da klappert der alte Dreschkasten in der Strausberger Straße und kinderfreundlich geht es auf dem Hofgelände des Altstadthortes in der Klosterstraße zu.

Bei kurzen Entfernungen ist es nicht unmöglich, mal schnell einen Abstecher in die Poststraße zu machen, wo literarische Kleinigkeiten zu erwarten sind, und in der Berliner Straße kann sich beim Heimatverein im "Garten der Ruhe" der Besucher vom vielen Trubel entspannen, während sich schräg gegenüber argentinische Klänge mit Bruschetta aus Italien verbünden.

"Wir haben aber auch fünf Märchenerzähler, die heidnische Erntegeschichten erzählen können", erwähnt Ruebsam eine weitere Neuerung. Dazu werde er noch mit Hofeigentümern sprechen, denn das passe doch wunderbar in die offenen Höfe, an deren Eingängen zumeist Vogelscheuchen als Türsteher platziert sind.

Auf dem Markt kommt zum bunten Programm mit Eröffnung, Fassbieranstich, Kita-Auftritt, Auftritt der United Dancing Angels, Feengeschichten vom Wiesenzirkus Bunterhund und Guter-Laune-Livemusik am Abend auch ein Platzkonzert des Fanfarenzugs anlässlich des 25. Jahrestags der Neugründung der Altlandsberger Schützengilde.

"Fest am Otto"

"Dafür wird diesmal auf das Kanonenböllern verzichtet", sagt Ruebsam. Allerdings könnten sich unter den "Jubilaren" durchaus weitere Majestäten finden, ihres Zeichens Schützenkönige.

In der Hoffnung, dass bis zum 7. September auch die Schlossterrasse nutzbar ist, soll es dort zum Vogelscheuchenfest ein "Kulturprogramm am Otto" geben. Der nämlich beziehungsweise seine Skulptur bestimmt bekanntermaßen inzwischen das Bild dieses Bereichs im Schlossgut – es wäre eine schöne und volkstümlich Einweihung dieses Geländes, das weiterhin noch durch Baustellen flankiert ist.

In vier Wochen jedenfalls hoffen die Akteure des beliebten und viel besuchten Stadtfestes erneut auf gutes Wetter und froh gestimmte Bürger und Besucher.