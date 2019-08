Ansprache statt Angriff

Deeskalationstraining

In der Psychiatrie gehört der Umgang mit aggressiven Verhaltensweisen bei unterschiedlichen Erkrankungen zum Alltag. Darauf werden Fachschwestern, Therapeuten und Ärzte schon in der Ausbildung speziell vorbereitet. Das Deeskalationstraining ist ein zusätzliches Angebot, das theoretisches Grundwissen und praktische Handlungsstrategien für verschiedene Konfliktsituationen trainiert und vertieft und sich an alle Mitarbeiter, nicht nur im medizinischen Bereich richtet. Ausgebildete Deeskalationscoaches geben ihr Wissen in Seminaren weiter. Dabei geht es auch um Konfliktprävention und das Miteinander im Team, mit Angehörigen und Patienten. ⇥dw