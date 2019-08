Sozialausschuss verteilt Fördergeld

Matthias Henke

Zehdenick Für so manche kontroverse Auseinandersetzung gut waren die Zehdenicker Stadtverordneten in der Vergangenheit. Die Sacharbeit in den Ausschüssen der neuen Wahlperiode begann am Mittwoch dagegen ganz einmütig, was nicht zuletzt am zu behandelnden Thema gelegen haben dürfte:

Denn wenn es um die finanzielle Unterstützung von Vereinen, Selbsthilfegruppen und sozialen Einrichtungen geht, besteht kein Anlass für Streit, zumal die Rahmenbedingungen, wonach die Mittel zu vergeben sind, in der "Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen und Projekten aus den Bereichen Soziales, Sport, Heimatpflege und der sonstigen Aktivitäten" fixiert sind. Und so winkte der Ausschuss für Bildung, Soziales, Kultur und Sport die Vorlage ohne Diskussion durch. 22 140 Euro wurden unters Volk gebracht.

Mitgliederzahl ausschlaggebend

Im Bereich Soziales wurden insgesamt 13 600 Euro für 2019 ausgereicht. Es lagen acht Anträge vor. 3 400 Euro gehen an den Märkischen Sozialverein für Bewirtschaftungs- und Sachkosten, die im Zuge der Vereinsaktivitäten entstehen: das Selbsthilfe-, Beratungs- und Betreuungsnetzwerk, Frauenberatung und Frauenhaus sowie die Schuldnerberatung. 3 300 Euro gehen an die Volkssolidarität für die Miete ihrer Begegnungsstätte sowie in kleinerem Maße auch die Ortsgruppenarbeit. Mit 3 200 Euro beteiligt sich die Stadt an den Kosten für das Mehrgenerationenhaus "Zehdenicker Bienenstock". 1 900 beziehungsweise 1 700 Euro bekamen die Lebenshilfe beziehungsweise die Immanuel-Familienberatung bewilligt. Jeweils 50 Euro bekommen die Bezirksgruppe des Blinden- und Sehbehindertenverbandes für eine Bildungsreise sowie die Selbsthilfegruppe der trockenen Alkoholiker für einen Workshop.

Im Bereich Sport wurden neun Anträge eingereicht. Die Vereine wollten damit vor allem ihren Wettkampfbetrieb, Honorare oder Betriebskosten gefördert bekommen. Wie viel jeder Verein bekommt, errechnet sich aus der Anzahl der Mitglieder, für die es jeweils einen Euro gibt und die Anzahl der Kinder und Jugendliche im Verein, für die es jeweils 8,50 Euro gibt, zuzüglich eines Grundbetrages in Höhe von 195 Euro. So ergibt es sich, dass mitgliederstarke Vereine mit einer großen Nachwuchsabteilung wie der SV Zehdenick (250 Mitglieder, davon 118 Kinder und Jugendliche), der TSV 90 (126, 68) oder der DAV Ortsverein Zehdenick Nord (379, 30) mehr Geld bekommen als etwa das Lupus Team (16, 0), die Schachfreunde (17, 2) und der Tauchsportclub (62, 3). Insgesamt wurden 5 313 Euro ausgereicht, davon profitieren auch der Kreuz&Quer-SwinRun-Verein, Taika Zehdenick und der DAV Ortsverein 1947.

Ebenfalls neun Anträge wurden im Bereich Heimatpflege gestellt. 3 177 Euro wurden vom Ausschuss vergeben. Davon profitieren der Fremdenverkehrsverein, der Imkerverein, die Zehdenicker Radwandergruppe, der Chor der Havelstadt, die Kunstfreunde, der Verein Kulturlandschaft Brandenburg Nord, der Kleingartenverein Sonnenschein, die Interessengemeinschaft Neuhof, der Gospelchor Joy of Heaven und die Bibliothek.

Unterdessen mahnte Bernd Reinicke (Bürger für Zehdenick) an, die Höhe der Pauschale, die pro Einwohner für Ortsteile bereit gestellt wird, zu überdenken. Sie sei knapp bemessen. Womöglich werde seine Fraktion einen entsprechenden Antrag stellen.