Frau nach Unfall ins Krankenhaus geflogen

Tilman Trebs

Schildow (MOZ) Eine 53-jährige Nissan-Fahrerin ist bereits am Donnerstagvormittag bei einem Unfall in Schildow schwer verletzt worden. Das berichtete die Polizei am Freitag.

Nach Angaben von Polizeisprecherin Ariane Feierbach war die Frau gegen 10 Uhr in der Mühlenbecker Straße aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Frau sei dadurch so schwer verletzt worden, dass sie mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Lebensgefahr bestehe aber nicht, sagte Ariane Feierbach.

Der Baum wurde wurde bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass er später gefällt werden musste.