Auf Wachstumskurs

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Dass es so schnell passieren würde, damit hatte selbst Ludolf von Maltzahn nicht gerechnet. Der Chef des Landwirtschaftsbetriebs Ökodorf Brodowin ist "wirklich überrascht". Nur gut vier Jahre nach dem Umzug von Brodowin auf den Eberswalder Gewerbepark TGE und der Eröffnung des Vertriebsstandortes für die grüne Abo-Kiste ist die Halle schon wieder zu klein. Viel zu klein. Deshalb soll jetzt erweitert werden. Das Agrarunternehmen plant für knapp eine Million Euro einen Anbau. Die Baugenehmigung liegt bereits vor. Fördermittel sind bewilligt. In vier Wochen sollen die Bagger rollen. Im ersten Quartal 2020 soll der Anbau in Betrieb gehen.

Nach nur vier Jahren zu klein

Als Ludolf von Maltzan seinerzeit das Grundstück an der Carl-Zeiss-Straße im TGE samt der Halle kaufte, hatte er schon "vorgesorgt". Mit der Option einer Vergrößerung erwarb er auch gleich das Nachbargrundstück, das sich damals im Eigentum der Stadt befand. Nur so machte die Investition 2014/15 Sinn. Aufgrund der "ständig wachsenden Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln" ziehe man nun, deutlich früher als vielleicht mal prognostiziert, die Erweiterungspläne aus der Schublade. Wegen der Enge habe das Unternehmen bereits als Übergangslösung eine Halle bei Finow Automotive angemietet.

Der Brodowiner Ökokorb, unter diesem Markennamen ist der unternehmenseigene Lieferservice bekannt, ist in den vergangenen Jahren weiter gewachsen. "Heute beliefern wir im Schnitt 2200 Kunden in der Woche", weiß Firmensprecherin Franziska Rutscher. Vor zwölf, 13 Jahren war es vielleicht die Hälfte. Viele Privathaushalte in Berlin und Umgebung, aber auch Cafés oder kleinere Unternehmen, bestellen die grüne Kiste. Eingekauft wird im Online-Shop, dessen Sortiment sich auf etwa 2500 Erzeugnisse erhöht hat.

Wachsender Beliebtheit würden sich bei den Kunden auch die Produkte aus der eigenen Küche erfreuen. Ob Hühnersuppe oder Rindergulasch, die Nachfrage sei inzwischen so groß, dass "wir diesen Bereich etwa verdreifachen müssen", so Maltzan. Das Konzept dahinter sei einfach: "Wir verarbeiten dort Lebensmittel, die absolut frisch, aber aus optischen Gründen nicht oder nur schwer verkäuflich sind." Diese Idee komme bei den Verbrauchern an, bestätigt Rutscher.

Vor allem aber braucht es mehr Fläche für Lagerung, Kühlung und Logistik für ein Geschäftsfeld, das in den vergangenen zwei Jahren völlig neu entstanden ist: für den "Großhandel", wie es der Firmenchef nennt. Längst wird Bio nicht mehr nur über die Naturkostläden vertrieben. Sämtliche Discounter und Supermärkte haben Öko-Lebensmittel in ihrem Sortiment.

"Unverpackt" bereits ein Erfolg

"Die ganz großen Mengen, um bei den Ketten gelistet zu werden, haben wir freilich nicht", so von Maltzan. Deshalb beliefere man Märkte, vor allem Rewe und Edeka, in der Region direkt. Die Logistik werde in eigener Regie realisiert. Speziell dieses Geschäftsfeld soll, in "Absprache mit der Bio-Szene", ausgebaut werden. "Und dafür, sowie für die Vergrößerung der Küche, bauen wir die neue Halle." Einschließlich einer sogenannter Andockstation für die Lieferfahrzeuge.

Zu den absoluten Neuheiten gehört die Produktlinie "Unverpackt", die erst seit wenigen Wochen auf dem Markt ist. Eigentlich aus einer Not heraus geboren, werden Trockenwaren, wie Mehl, Zucker, Nudeln, jetzt in Weckgläsern auf Pfandbasis angeboten. "Die Resonanz der Kunden hat uns echt überrascht", so Rutscher. Brodowin-Verbraucher seien begeistert, weshalb auch dort die Palette erweitert werden soll. Salate etwa sollen folgen.