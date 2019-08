Betrunkene Autofahrerin nimmt Traktor die Vorfahrt

OGA

Liebenwalde (MOZ) Eine betrunkene Autofahrerin hat am Donnerstagnachmittag in Liebenwalde einem Traktor die Vorfahrt genommen. Danach entfernte sie sich zunächst einmal von der Unfallstelle.

Wie die Oranienburger Polizei am Freitag mitteilte, war die 53-Jährige mit ihrem Renault Megane gegen 16.30 Uhr in der Berliner Straße vom Fahrbahnrand auf die Straße gefahren und dort mit dem Traktor zusammengestoßen. Anschließend fuhr sie noch etwa 50 Meter weiter, parkte ihr Fahrzeug und lief zu Fuß in die Stadt. Während der Unfallaufnahme kehrte die 53-Jährige dann zurück. Weil Polizeibeamten Alkoholgeruch bei der Frau wahrnahmen, wurde eine Atemkontrolle vorgenommen. Ergebnis: 2,71 Promille. Der Autofahrerin wurde der Führerschein abgenommen. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wurde mit rund 3 000 Euro.