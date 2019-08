OGA

Sachsenhausen (MOZ) Eine Ampel ist am Freitagvormittag in Sachsenhausen bei einem Unfall beschädigt worden.

Nach Angaben der Polizei war ein in Berlin zugelassener Lkw mit einem ausgefahrenen Kran gegen 10.40 Uhrgegen die über der Straße hängenden Lichtzeichenanlage gefahren. Mitarbeiter des Stadthofes rückten danach aus, um die Ampel an der Ecke Chausseestraße/Zum Bahnhof provisorisch zu reparieren und wieder in Betrieb zu nehmen.