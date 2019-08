MOZ

Neuenhagen (MOZ) In der Nacht zum Freitag hat die Polizei einen Transporterfahrer gestellt, der verdächtigt wurde, im Falladaring Fahrräder zu stehlen. Er hatte drei Fahrräder in desolatem Zustand geladen. Der Transporterfahrer war Schrottsammler. An einigen Gegenständen seiner Ladung hing noch ein Zettel für die Schrottabholung. Keines der Räder war gestohlen. Er arbeite nachts, wenn er am Tag nicht alles schaffe. Er durfte weiterfahren.