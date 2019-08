Nancy Waldmann

Slubice (MOZ) Kulturhauptstadt 2029 – davon kam in Słubice am Montag nichts an. Nur die Regionalzeitung Gazeta Lubuska berichtete über den Besuch von Heiko Maas und Diemtar Woidke im Collegium Polonicum von vor Ort. Reporterin Renata Hryniewicz war die einzige von polnischer Seite im Schwarm der Journalisten während der Pressekonferenz. Und ärgerte sich. "Braucht jemand eine Übersetzung?" hatte zu Beginn ein Sprecher von Heiko Maas zwar in die Runde gefragt – auf Deutsch. Die Frage war der Reporterin also entgangen, und damit auch die Kunde vom Plan, sich gemeinsam als Kulturhauptstadt 2029 zu bewerben, die René Wilke und Dietmar Woidke den Journalisten überbrachten. Słubices Bürgermeister Mariusz Olejniczak stand schweigend dabei, sein Dolmetscher übersetzte ihm flüsternd ins Ohr. Um noch einen O-Ton zu kriegen, interviewte die polnische Reporterin Olejniczak danach persönlich. Der Słubicer berichtete über das Treffen mit dem deutschen Außenminister und dem brandenburgischen Ministerpräsident – das Thema Kulturhauptstadt erwähnte er jedoch mit keinem Wort. Am selben Tag verabschiedete sich Olejniczak in den Urlaub. Auf der Website des Rathauses fehlte die Nachricht bis Dienstagabend. Überrascht reichte Olejniczaks Pressereferentin sie nach. Sie war am Montag krank gewesen.