Rathaus reagiert auf Kita-Urteil

Glienicke (MOZ) Nach dem Urteil des Verwaltungsgerichtes Potsdam, das am Donnerstag unter anderem die Kita-Beitragssatzungen von Glienicke und Oberkrämer für rechtswidrig erklärte, hat die Glienicker Gemeindeverwaltung erneut angekündigt, gegen das Urteil in Berufung zu gehen. Eltern könnten deshalb auch noch keine Rückzahlungsansprüche stellen, heißt es in der Mitteilung der Gemeindeverwaltung. Vize-Bürgermeisterin Jana Klätke hatte schon im Gerichtssaal angekündigt, Rechtsmittel einzulegen.

Das Verwaltungsgericht Potsdam hatte entschieden, dass Kosten für die Grundstücke und Gebäude sowie deren Unterhaltung nicht auf die Elternbeiträge umgelegt werden dürfen. Stattdessen müssten die Kommunen die Kosten dafür selbst tragen. In vielen Gemeinden werden die Eltern aber dennoch auch an den Unterhaltungskosten für die Immobilien beteiligt.

Die Gemeindeverwaltung Glienicke/Nordbahn sei "seit knapp 20 Jahren davon ausgegangen", dass diese Kosten "auf die Elternbeiträge umgelegt werden dürfen", erklärte Gemeindesprecher Arne Färber am Freitag. Grundlage für die Rechtsauffassung der Kommune sei der Paragraph 17, Absatz 1, Satz 1 des brandenburgischen Kita-Gesetzes in Verbindung mit der Kindertagesstätten-Betriebskosten- und Nachweisverordnung. "Danach haben Eltern Beiträge zu den Betriebskosten der Einrichtung zu entrichten. Zu den Betriebskosten einer Kita zählen auch die Grundstücks- und Gebäudekosten sowie die damit verbundenen Bewirtschaftungs- und Erhaltungskosten", so Färber.

Sollten die Richter in zweiter Instanz das Urteil des Verwaltungsgerichtes Potsdam bestätigen, hätte das nach Auskunft aus dem Glienicker Rathaus zur Folge, "dass die Kosten für einen Kitaplatz bei entsprechend korrigierter Kalkulation unter dem aktuellen Höchstbeitrag liegen würden. Damit wäre die Kitagebührensatzung nichtig und die Gebührenbescheide rechtswidrig. Die Kommune darf für einen Kitaplatz nicht mehr einnehmen, als sie für ihn ausgibt."