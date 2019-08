Bald kreischen am Geronsee die Gitarren wieder auf

Wolfgang Gumprich

Gransee Wenn das kein Zufall ist: Fast genau 50 Jahre nach dem legendären Woodstock-Festival auf Max Yasgars Farm in Bethel im US-State New York, 70 Kilometer vom damals eigentlich geplanten Ort entfernt, heißt es in Gransee "Willkommen zur 15. Rocknacht" – nämlich am 17. August.

Statt dreier Tage voller Liebe und Musik erklingen auf der Freilichtbühne am Geronsee unweit des GIB e.V. an diesem Abend aber eher die harten Töne. Fünf junge Bands aus dem Großraum Gransee treten an, um dem Publikum ihr Können zu zeigen.

Mit der Kraft der sechs Saiten spielen "Space Ship" eine junge Band, die sich dem harten Metal verschrieben hat, ähnlich wie "Cemetery Hill", die ebenfalls das Metall schmieden. So etwas wie die Hausband sind "Prinzip Hoffnung", die fast von Anfang an dabei sind. Vervollständigt wird die Angebotspalette des Abends mit der Band "Forecast" und "Nitro Chicken", zwei Bands aus dem Berliner Umland, die sich zu regionalen Größen entwickelt haben. "Forecast" spielt eigene Kompositionen, "Nitro Chicken" will den Sound der 80er-Jahre wieder auferstehen lassen.

Es ist ein offenes Geheimnis: Die Fäden der Veranstaltung laufen im Musikladen von Bernd Guth zusammen, einem musikalischen Urgestein, das die Musikszene (in Ost und West) wie die Tiefen einer Kabelkiste kennt.

UKW und Kassettenrecorder

Als gelernter Fernmeldetechniker kam er in der gesamten DDR herum und lernte das "Strippenziehen". Bill Haley und Elvis (für die heutigen: die größten Rockstars und damit "unsterblich") waren für ihn – wie bei vielen Jugendlichen links und rechts der Elbe – der Anstoß, sich in die Rockmusik zu "verlieben" – eine Liebe, die im Gegensatz zu vielen anderen ununterbrochen gehalten hat. "Zum Glück", so Guth, lebten er und seine Kumpels in der Nähe von Berlin, konnten über UKW den SFB (heute Radio Berlin Brandenburg, die Red.) empfangen und mit dem Kassetten-Recorder (für die Heutigen: kleines technisches Gerät, mit dem auf Magnetband Aufnahmen möglich waren, also eine Weiterentwicklung des Tonbandgeräts) Sendungen aus dem Radio mitschneiden.

Zurück zu Woodstock: Die Bühne am Geronsee hat zwar nicht die Maße des Events von 1969 in den USA, aber "sie ist angenehm, der Sound verteilt sich sehr gut, wir brauchen nur maximal sechs bis sieben kW-Leistung, um die Freilichtbühne zu beschallen. Da ist weniger mehr".

Auch die Beleuchtung genügt professionellen Ansprüchen. Bernd Guth hat seit 15 Jahren tatkräftige Unterstützer wie den Verschönerungsverein, der zusätzliche Bänke aufstellt, das Amt Gransee stellt das Zelt und räumt den Abfall weg, der GIB e.V. stellt das Gelände zur Verfügung, wo einst das Kreiskulturhaus stand.

Guth bittet Autofahrer, Parkplätze zu nutzen. "Wir wollen keine kommerzielle Veranstaltung", versichert er, "wir wollen jungen Bands eine Bühne bieten und dem Publikum einen schönen Tag". Jetzt weht doch ein Hauch von Woodstock nach 50 Jahren durch Gransee – obwohl das legendäre Festival damals kommerziell war.