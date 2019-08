Landesstraße 214 genau unter die Lupe genommen

Thomas Pilz

Oberhavel (MOZ) Es tut sich etwas in Bezug auf die marode Landesstraße 214: Vor wenigen Tagen haben Experten des Landkreises und des Landesbetriebs Straßenwesen wichtige Abstimmungen zu der schlimmen Huckelpiste vorgenommen.

Dies geschah in Anlehnung an die Mitte März von Land und Kreis getroffene "öffentlich-rechtliche Rahmenvereinbarung über die Umstufung von rund 76 Kilometern Landesstraßen zu Kreisstraßen (Abstufung) und 2,5 Kilometern Kreisstraßen zu Landesstraßen (Aufstufung)", wie Constanze Gatzke, die Sprecherin des Landkreises, am Donnerstag auf Nachfrage informierte. Die Umstufung auch der L 214 zu einer Kreisstraße sei für den 1. Mai 2020 vereinbart worden. Des Weiteren betreffe das die Landesstraße 172 (zwischen Hennigsdorf und Germendorf). Weitere Umstufungen sollen jährlich und sukzessive durch "Umstufungsvereinbarungen für die betroffenen Straßen" erfolgen, sagte Gatzke.

Wichtig vor allem: Der Landkreis will noch in diesem Jahr mit der Planung der erforderlichen Maßnahmen, also des Ausbaus, an der L 172 und der L 214 beginnen. Im Zuge dieser Planungsleistungen seien noch ausstehende Vermessungen und Grundstücksfragen zu erledigen. Baustart könnte bereits im kommenden Jahr sein, dann soll, wie bereits vor längerer Zeit mitgeteilt, ab Marienthal in Richtung Blumenow gebaut werden, so Kreissprecherin Gatzke weiter.

Der Kreistagsabgeordnete Olaf Bechert (CDU) freute sich über diese Entwicklung. "Beide Seiten, sowohl das Landratsamt als auch das Land Brandenburg, halten Wort und stehen zu ihrer Vereinbarung", sagte er. Er wolle bei der Gelegenheit allen danken, die dazu beigetragen hätten.