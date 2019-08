Ein anderer Blick auf die Herausforderungen

Siegmar Trenkler

Fehrbellin (MOZ) Dass er sich für die Wahl zum Fehrbelliner Bürgermeister zur Wahl stellen würde, stand für den SPD-Kandidaten Mathias Perschall schon fest, bevor Amtsinhaberin Ute Behnicke ihren Verzicht auf eine erneute Kandidatur bekanntgegeben hatte. "Es läuft vieles gut, aber nicht optimal. Es gibt einfach einige Bereiche, die bisher nicht so im Fokus gestanden haben", begründet er seine Motivation. Das Ergebnis der Kommunalwahl in diesem Jahr hatte ihn in seinem Vorhaben bestätigt. "Ich habe mein Ergebnis annähernd verdoppelt", sagt er zufrieden.

Seit 2014 in der Lokalpolitik

2014 war er nach seinem ehrenamtlichen Engagement in Mitbestimmungsgremien der Schule erstmals in die Kommunalpolitik gegangen. "In der Gemeindevertretung habe ich erkannt, das man dort einiges verändern kann", erinnert er sich. In dem Gremium, aber auch im Ortsbeirat, dem Hauptausschuss und an anderen Stellen hatte er fortan versucht, das zu anzupacken, was er für sich als Missstände ausgemacht hatte. Dazu gehörten unter anderem, dass nicht auf die steigenden Zahlen von Kindern in der Gemeinde reagiert wurde. Engpässe in Kitas, im Hort und an der Schule waren das Folge, die aber nach einigen Anstrengungen abgefedert werden konnten.

Als seine Stärke sieht er an, dass er nicht aus der Verwaltung, sondern aus der freien Wirtschaft kommt, und mit 20 Jahren Führungserfahrung einen gänzlich anderen Blick auf gewisse Aspekte hat. Ihm ist es wichtig, auch immer die künftige Entwicklung mit im Blick zu behalten – ob beim sanften Tourismus, der Bildung, im Vereinsleben, beim Wohnraum oder den Rahmenbedingungen für die medizinische Versorgung.

So setzt er unter anderem darauf, den digitalen Wandel voranzutreiben. Der Verwaltung attestiert er da einen extremen Aufholbedarf. "Die gesamte IT-Technik dort ist veraltet." Doch nicht nur intern, auch im Zusammenspiel mit den Einwohnern möchte er da einiges ändern. Er wünscht sich, dass Angelegenheiten so weit wie möglich auch online erledigt werden können. Dazu müsste die Webseite angepasst werden, aber auch der Rest der Software. Die digitalen Möglichkeiten sollen jedoch nur eine Ergänzung sein und nicht etwa das Gespräch verdrängen. "Wer Dinge von Angesicht zu Angesicht regeln möchte, muss das auch weiterhin tun können."

Ein weiterer Punkt, der ihm am Herzen liegt, ist das Gemeindezentrum für die Kernstadt. "Als Kommune können wir uns da noch deutlich weiterentwickeln. Wir brauchen einen Ort, an dem die Vereine sich treffen oder Privatleute feiern können. Auch die Kultur darf nicht zu kurz kommen. Ich schäme mich bei Veranstaltungen manchmal für die Turnhalle, in der sie stattfinden." Nicht nur in der Rhinhalle, auch an den Schulen sieht Perschall langfristig ein Platzproblem, auf das sich schon jetzt vorbereitet werden sollte. "Wir haben einfach jahrelang keinen Puffer geschaffen." Das ist auch sein Urteil für eine andere Problematik. "Wir müssen Wohnraum schaffen und erhalten, wenn wir weiter Zuzug haben wollen." So muss überprüft werden, wo neue Gebiete ausgewiesen werden können. Und mit Blick auf den Zustand der Häuser in der Innenstadt müsse überlegt werden, ob die "Zügel bei den Eigentümern" möglicherweise angezogen werden müssten. Beim Vereinsleben müsse ebenfalls immer wieder geschaut werden, ob die vorhandenen Bedingungen noch stimmen, oder ob an der einen oder anderen Stelle nachgesteuert werden muss.

Der Nahverkehr ist eine weitere Baustelle. "Wir haben den Plusbus und kommen so von Fehrbellin bis nach Rheinsberg. Aber wir müssen die Verkehrsanbindung so anpassen, dass sie zur jetzigen Lebenssituation passt." Auch bei den Schulen müsse sich am verändernden Bedarf orientiert werden. "Wir haben in den vergangenen Jahren viel für die Grundschule getan. Jetzt kommt die Oberschule an die Reihe. In der Turnhalle gibt es keine guten Bedingungen, auch im Gebäudeinneren der Schule muss einiges gemacht werden."

Um die medizinische Versorgung zu sichern, müsse ein stetiger Dialog mit den ansässigen Ärzten gesucht werden. "Vielleicht können wir bei der Suche nach Nachfolgern behilflich sein. Gleichzeitig muss der Arzt besuchbar sein." Beim Thema Tourismus will Perschall ebenfalls unterstützend ansetzen. "Wir haben das Wasserwander-Tourismuskonzept. Die Rundwege, die uns damit zur Verfügung stehen, gibt es sonst vielleicht noch im Spreewald, ansonsten aber nicht. Dafür müssen wir weitere Ein- und Ausstiegsplätze schaffen und Rastplätze." Ein weiteres großes Projekt, das er vorantreiben möchte, ist der Rhinpark. "Er ist aus der Idee entstanden, einen Rodelhügel zu schaffen. Inzwischen ist daraus so viel mehr geworden."