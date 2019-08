Gnewikower gewinnen Ideenwettbewerb

Markus Kluge

Gnewikow (MOZ) Große Freude in Gnewikow: Der Förderverein Dorfkirche hat mit seinem Projekt "Kultur und Tradition leben" den Ideenwettbewerb "Mach! 2019" gewonnen. Dieser ist das erste Mal vom Ostbeauftragten der Bundesregierung, Christian Hirte, gestartet worden.

"Es ist toll, dass wir auch Preisträger aus unserer Region haben. Wenn man bedenkt, dass sich die Initiative gemeinsam mit etwa 40 weiteren Vereinen und Bewerbern unter fast 300 Einsendungen durchgesetzt hat und von einer Jury als Preisträger ausgewählt wurde, ist das eine sehr tolle Leistung" so der Neuruppiner Bundestagsabgeordnete Sebastian Steineke (CDU), der am Donnerstag über das Ergebnis informierte. Für den Wettbewerb waren Projekte gesucht worden, die Lebensqualität vor Ort stiften und das Gemeinschaftsleben lebendiger machen. Mit "Kultur und Tradition leben" möchte der Förderverein mehr Veranstaltungen in seinem Gotteshaus etablieren, sagte Vorsitzende Sieglinde Siebmann. Vorgesehen sind demnächst ein Kinoabend und im Herbst zum ersten Mal ein Kürbisfest. Für 2020 sind Konzerte und Theater geplant. Außerdem möchte der Verein Traditionen bewahren, eine Dorfchronik anfertigen und passend dazu Ausstellungen zeigen. "Jeder Cent hilft uns", so Siebmann. Das Preisgeld wird zwischen 5 000 und 15 000 Euro liegen und soll als Anschubfinanzierung dienen. Die Auszeichnung wird am 26. August in Berlin übergeben.