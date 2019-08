Anzahl der Briefwähler steigt

Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) In drei Wochen ist Landtagswahl in Brandenburg: 416 Kandidaten kämpfen in 44 Wahlkreisen um die Stimmen der Wähler. Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin ist dabei in drei Wahlkreise aufgeteilt.

Im Wahlkreis III, zu dem Fehrbellin, die Ämter Lindow und Temnitz sowie Neuruppin und Rheinsberg zählen, sind laut Kreiswahlleiter Dietmar Tripke rund 50 000 Bürger ab 16 Jahren wahlberechtigt. Für ihre Erststimme müssen sie sich am 1. September zwischen neun Kandidaten, für die Zweitstimme zwischen elf Parteien auf dem bis zu 39 Zentimeter langen Wahlzettel entscheiden. Über tausend Wahlhelfer werden in 108 Urnenwahl- und acht Briefwahllokalen für einen reibungslosen Ablauf sorgen.

Eine große Nachfrage herrsche bei der Briefwahl. Die ersten Wahlbriefe seien bereits eingegangen, so der Kreiswahlleiter. Er rechnet mit 5 000 Briefwählern. 2014 waren es noch knapp 4 000. Auch im Wahlkreis II, zu dem neben Orten des Landkreises Prignitz auch Heiligengrabe, Kyritz und Wittstock gehören, ist die Nachfrage zur Briefwahl hoch, berichtet Kreiswahlleiterin Annette Löther aus Perleberg. Insgesamt sind 45 289 Bürger im Wahlkreis II stimmberechtigt, davon leben 3 747 in der Gemeinde Heiligengrabe, 7 828 in Kyritz und 12 331 in Wittstock. 142 Wahllokale gibt es im Wahlbezirk II, wo sieben Direktkandidaten antreten. Ebenfalls sieben Politiker stehen auch im Wahlbezirk IV, der aus Orten im Havelland und dem Amt Neustadt sowie der Gemeinde Wusterhausen gebildet wird, auf dem Stimmzettel für die Erstimmenwahl. Wahlberechtigt sind 47 423 Einwohner, davon leben 6 554 Stimmberechtigte in Neustadt und 5 013 in Wusterhausen.

Auch im Wahlbezirk IV ist der Briefwahlwunsch groß, obwohl es 88 Urnenwahllokale gibt. Beim Ausliefern der Stimmzettel am Donnerstag in Wusterhausen sei mitgeteilt worden, dass es bereits über 300 Anfragen gäbe, berichtet Vanessa Mehwitz, Pressesprecherin aus Rathenow. Sie rechnet mit 6 550 Briefwählern.