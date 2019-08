Taxifahrer bedroht – Polizei sucht Täter mit Phantombild

Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Zwei Männer sollen bereits am 20. März einen Taxifahrer in Birkenwerder bedroht haben. Nun sucht die Polizei mit Hilfe von Phantombildern nach den Tätern.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, waren die beiden Männer in jener Nacht am Oranienburger Bahnhof in das Taxi gestiegen, um sich nach Birkenwerder bringen zu lassen. In der Gemeinde sollen sie den Fahrer in die abgelegene Viktoriastraße gelotst haben. Dort angekommen, sei einer der Täter an die Fahrertür herangetreten und habe diese geöffnet. In der Hand hielt der Mann dabei vermutlich einen Elektroschocker. Geld oder etwas anderes forderte er aber nicht.

Um sich der Situation zu entziehen, habe der Taxifahrer die Tür zugeschlagen und sei geflüchtet. Die Männer entfernten sich in Richtung Florastraße. Der Taxifahrer alarmierte anschließend die Polizei.

Die Ermittler gehen davon aus, dass sich die Verdächtigen im Raum Oranienburg/Birkenwerder gut auskennen. Hinweise zu dem abgebildeten Mann nimmt die Polizeiinspektion in Oranienburg unter der 03301 8510 entgegen.