Nackter Mann sorgt im Jugenddorf für Aufregung

Markus Kluge

Gnewikow (MOZ) Ein Nacktschwimmer hat am Freitagvormittag im Jugenddorf Gnewikow für einige Aufregung gesorgt.

Der 36-jährige Mann aus dem Landkreis war an der Badestelle des Ferienlagers aus dem See gestiegen und hatte sich an einem Baum aufgehalten. Laut Stefan Rannefeld von der Polizeidirektion Nord war das dort aber als störend empfunden worden, weshalb der etwas verwirrt wirkende Mann weggeschickt worden war. Laut Polizeiangaben kam er dieser Aufforderung aber nicht nach. Stattdessen war der 36-Jährige in einem der dortigen Gebäude unterwegs – mit der Begründung, eine Dusche nehmen zu wollen, um sich etwas aufzuwärmen. Kinder soll er dabei aber nicht angesprochen oder berührt haben, so Rannefeld. Die alarmierte Polizei nahm den nackten Mann mit und brachte ihn an die Stelle am Ufer des Sees, an der er seine Sachen abgelegt hatte und ins Wasser gestiegen war.