Mann legt sich erst mit seiner Freundin und dann mit der Polizei an

HGA

Velten (MOZ) Nach einem Streit mit seiner Freundin hat sich ein 21-jähriger Mann am Donnerstagabend in Velten auch mit der Polizei angelegt.

Zeugen hatten die Beamten gegen 22.10 Uhr alarmiert, weil der Mann an der Germendorfer Straße auf dem Boden lag. Der 21-Jährige aus dem Landkreis Teltow-Fläming erklärte den Beamten, sich mit seiner Freundin gestritten zu haben, beschimpfte die Polizisten dann und widersetzte sich deren Anweisungen.Schließlich musste der Mann gefesselt werden. Als er angab, sich das Leben nehmen zu wollen, forderten die Beamten einen Rettungswagen an, der den 21-Jährigen in ein Krankenhaus brachte.

Die 17-Jährige konnte im Anschluss aufgesucht werden. Sie war unverletzt und sah von einer Strafanzeige ab. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ein.