Vermisste Jugendliche taucht bei Streit wieder auf

RA

Oranienburg (MOZ) Die Polizei musste am Donnerstag bei einer Auseinandersetzung an der Neuruppiner Seepromenade einschreiten. Dort waren gegen 21.15 Uhr mehrere Personen aneinandergeraten.

Bei dem Einsatz trafen die Polizisten unter anderem eine 16-jährige Jugendliche an, die als vermisst gemeldet war, und um die sich der Streit vor Ort offenbar auch drehte. Ein Verwandter soll die junge Frau, die von zwei Jugendlichen begleitet wurde, unter Vorhalt eines Messers aufgefordert haben, nach Hause zu kommen. Die 16-Jährige wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht, da sie sich offenbar in schlechter psychischer Verfassung befand.

Die Polizeibeamten nahmen mehrere Strafanzeigen auf – unter anderem wegen Körperverletzung und Nötigung. Das Messer wurde sichergestellt. Verletzt wurde bei der Auseinandersetzung niemand.