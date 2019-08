Zigarettendiebe verletzen Mann in Supermarkt

OGA

Hohen Neuendorf (MOZ) Drei bislang unbekannte Männer haben am Donnerstag gegen 16.45 Uhr in einem Supermarkt in der Schönfließer Straße Zigaretten gestohlen und anschließend einen Kunden verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach Angaben der Polizei lenkte einer der Unbekannten eine Mitarbeiterin ab, während die anderen ihre Umhängetaschen mit Zigaretten befüllten. Als das Trio den Kassenbereich passieren wollte, sprach eine Mitarbeiterin die Männer an und forderte sie auf, die Taschen zu öffnen. Daraufhin ergriffen die Diebe die Flucht und rissen an der Tür noch einen Mann um, der sich ihnen in den Weg gestellt hatte. Der Mann wurde dabei leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen wurden etwa 15 Schachteln Zigaretten entwendet. Eine Tasche mit Diebesgut blieb zurück und konnte sichergestellt werden.

Die Männer wurden von den Zeugen als osteuropäisch beschrieben. Einer soll etwa 20 etwa 25 Jahre alt und schlank gewesen sein. Die beiden anderen kleiner und dicklich. Einer der beiden wurde auf etwa 40 Jahre geschätzt.

Wer die Tat beobachtet oder gesehen, wohin oder womit die Täter geflüchtet sind, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Oberhavel unter 03301 8510 zu wenden.