Richtfest am neuen Gerätehaus gefeiert

Matthias Henke

Menz Als der Menzer Löschgruppenführer Jörg Tiede am Freitag die Gäste des Richtfestes durch den Rohbau des neuen Feuerwehrgerätehaus an der Berliner Straße führte, geriet er ins Schwärmen. "Ein Traum" – diese Worte gingen ihm nicht nur einmal über die Lippen.

Die Fahrzeughalle, die einmal Tanklösch- und Löschgruppenfahrzeug sowie dem Rettungsboot Platz bieten wird, Schlauchlager und Werkstatt, Umkleidekabinen, Büro und den großzügig gestalteten Schulungsraum für die Kameraden, zeigte Tiede des Gästen – kein Vergleich zu den beengten Verhältnissen des in die Jahre gekommenen Baus an der Seestraße. Freilich brauchte es noch Fantasie, um sich die Räume in fertigem Zustand vorstellen – aber nur etwas, wie der Ehrengast, Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) betonte, der bereits im Herbst den Förderbescheid persönlich vorbeibrachte. "Wer Grundsteinlegung feiert, tauscht Hoffnung gegen Gewissheit, dass es losgeht", sagte er. Doch verglichen mit der leeren Baufläche zu dieser Gelegenheit sei man beim Richtfest doch schon ein ganzes Stück weiter. "Da braucht man dann nicht mehr ganz so viel Fantasie."

Von Förderprogramm profitiert.

Mit 628 000 Euro bezuschusste das Land den Bau aus dem Kommunalen Infrastrukturprogramm (KIP). "Ich werde mich massiv dafür einsetzen, dass das Programm für die Feuerwehren fortgesetzt wird. Ich weiß, wie viele Anträge nicht genehmigt werden konnten, weil die 35 Millionen schon alle waren", sagte er.

Doch die Menzer beziehungsweise das für das Projekt federführende Amt Gransee und Gemeinden war rechtzeitig dabei und schulterte den Eigenanteil für das mehr als 1,7 Millionen Euro teure Vorhaben. Auch in puncto technische Ausstattung werde von dieser Seite immer darauf geachtet, dass die Kameraden gute Bedingungen für ihre Arbeit vorfinden. Schröter bezeichnete es als "heilige Pflicht" der Kommune für eine gute Ausrüstung zu sorgen, übernehmen die Brandschützer doch ehrenamtlich eine Pflichtaufgabe der Kommune. Das mache ihr Engagement besonders.

In dieser Hinsicht setze man auf Kontinuität, so Amtsdirektor Frank Stege. "Es geht darum, dass wir über Jahre hinweg dafür gearbeitet haben", sagte er und sprach den Entscheidungsträgern seinen Respekt aus, seien es die aktuellen Entscheidungsträger um die Amtsausschussvorsitzende Christin Zehmke oder ihre Vorgänger wie den früheren Amtsausschussvorsitzenden Horst Stuhlmüller und den früheren Stechliner Bürgermeister Wolfgang Kielblock, die ebenfalls als Gäste am Richtfest teilnahmen.

Mit dem bisherigen Bauablauf sind die Verantwortlichen sehr zufrieden. Verlaufe alles weiter so planmäßig, seien die Bauarbeiten im Oktober beendet und das Feuerwehrgerätehaus könne seiner Bestimmung übergeben werden.