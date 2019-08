14-Jähriger greift Tankwart an

RA

Neuruppin (MOZ) Auf dem Gelände einer Tankstelle in der Heinrich-Rau-Straße ist am Donnerstagmittag ein Tankwart von einem 14-jährigen Jugendlichen verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei hatte der 47-jährige Tankwart einem Hund in einem Auto Wasser gegeben, was dem Jugendlichen offenbar missfiel. Er stellte den Tankwart in aggressiver Weise zur Rede und ging ihn an. Eine Frau und ein Mann versuchten den 14-Jährigen zurückzuhalten, dennoch gelang es ihm, den Tankwart zu treten.

Noch vor Eintreffen der Polizei konnte sich der Jugendliche losreißen und flüchten. Der Tankwart wurde leicht verletzt. Eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung wurde aufgenommen.