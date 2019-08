Lindemann mit Mord gedroht

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Das Messer mehrfach in den Hals rammen, verbrennen, die Kugel geben...: Die anonymen Online-Schmierer ersparen Rolf Lindemann und seinen Mitarbeitern im Jugendamt kein noch so makabres Detail. Sogar Familienmitglieder des Landrats und damit völlig unbeteiligte Personen sind ins Visier geraten. Tagelang standen diesen Sommer Lindemann, seine Familie und Mitarbeiter des Jugendamts unter Polizeischutz, jetzt gilt für den Landrat noch die gelockerte Form der "Beobachtung".

Die anonymen verbalen Übergriffe fallen in die Zeit unmittelbar nach Bekanntwerden von Vorwürfen gegen Mitarbeiter des Jugendamts Oder-Spree. MOZ und Spiegel hatten sich zwischen April und Juli dieses Jahres kritisch mit dem Fall "Hannes" auseinandergesetzt, ein Anwalt hatte die Medien darauf aufmerksam gemacht. Demnach war der Jugendliche aus Hangelsberg mit 14 Jahren in eine intensivpädagogische Betreuungsmaßnahme samt Unterricht in Kirgisien überstellt worden, wo er seine Schulprobleme in den Griff bekommen sollte. Da die Maßnahme laut Jugendamt planmäßig zeitlich limitiert war, erfolgte nach mehrmaliger Verlängerung die Rückführung des Jugendlichen nach Deutschland. Dort kam Hannes jedoch mit Drogen in Kontakt und verstarb im Oktober.

Seit 5. August befasst sich der Petitionsausschuss des Kreistags mit dem Fall. Dort ist auch ein Schreiben der Mutter des Jugendlichen eingegangen.