Erpresserische E-Mails an Ruppiner Bürger verschickt

RA

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Erpresserische E-Mails haben am Donnerstag mindestens fünf Menschen in Neuruppin, Rheinsberg und Wittstock erhalten. Gefordert wurde Geld. Die Betroffenen erstatteten Anzeige. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter Erpressung.

Nach Angaben der Polizei hatte unter anderem eine 55-jährige Neuruppinerin am Vormittag eine E-Mail erhalten, in der sie aufgefordert wurde, 400 Euro zu bezahlen um eine Verbreitung ihrer Daten und Fotos zu verhindern. Eine 33-jährige Frau meldete sich am Vormittag im Rheinsberger Polizeirevier. Sie hatte kurz zuvor eine Handynachricht erhalten, dass ihre Daten gehackt worden seien. Innerhalb einer Stunde solle sie 400 Euro zahlen. Anderenfalls würden persönlichen Daten und Fotos von ihr veröffentlicht.

Im Polizeirevier Wittstock meldete sich ein 77-Jähriger, der ebenso 400 Euro bezahlen sollte. Auch er hatte eine E-Mail erhalten, in der ihm die Verbreitung seiner "privaten" Bilder angedroht wurde.

Am Nachmittag erschienen noch zwei Männer im Alter von 64 und 62 Jahren und gaben ähnliche Sachverhalte zu Protokoll. In einem Fall wurden sogar 2 000 Euro gefordert, heißt es im Polizeibericht.

Keiner der Bürger bezahlte das geforderte Geld, so dass zunächst kein Schaden entstanden ist. Die Kriminalpolizei ermittelt.