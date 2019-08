Rewe baut neue Filiale in Schildow

Jürgen Liebezeit

Schildow (MOZ) In gut einem Jahr soll die neue Rewe-Filiale auf dem Gelände ehemaligen Furnierfabrik in Schildow eröffnen. Der Supermarkt befindet sich dann in unmittelbarer Nähe zum geplanten Haltepunkt der Heidekrautbahn am alten Bahnhof sowie zum künftigen Pflegeheim. "Das ist der Startschuss für die neue Ortsmitte. Das Zentrum bekommt ein neues Gesicht", sagte Bürgermeister Filippo Smaldino (SPD) am Freitag bei der Vorstellung des Projektes. Er geht davon aus, dass sich dadurch auch der Dorfplatz zu einem Kommunikationspunkt in Schildow entwickelt.

Rewe investiert nach eigenen Angaben gut 6,2 Millionen Euro in das Vorhaben, das vom Baustil der Filiale in Bergfelde gleicht. "Wir können dann 3 000 Artikel mehr anbieten", freut sich die Inhaberin der wesentlich kleineren Schildower Filiale, Susan Tscheschlog, auf das neue Angebot. Sie will mit dem Umzug auch die Zahl der Mitarbeiter von derzeit 30 auf 50 erhöhen.

Mit den Abrissarbeiten für den energieeffizienten Markt, für den die Baugenehmigung bereits vorliegt, wird voraussichtlich im Oktober begonnen. Die Eröffnung ist für den Spätsommer 2020 geplant. Unmittelbar am Mark stehen knapp 90 Parkplätze zur Verfügung. Als Kompensationsmaßnahme finanziert Rewe auch die Erschließungsstraße zum Markt sowie 56 Parkplätze am Bahnhof.

Was aus der gemieteten Gewerbeimmobilie an der Schönfließer Straße wird, die Rewe mit dem Umzug verlässt, ist derzeit noch offen. Es gibt aber bereits Anfragen von Nachnutzern. Das Produktionsgebäude der Furnierfirma in Nachbarschaft des Supermarktes soll erhalten bleiben. Schließzeiten wegen des Umzugs sind derzeit nicht geplant.