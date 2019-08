Lange Rundfahrt zur Förderschule

Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Rund elf Kilometer Fahrtweg sind es von Seelow Am Stadion zur Förderschule Worin. Mit dem Auto in etwa einer Viertelstunde zu bewältigen. Für den 14-jährigen Enkel von Angelika Werner indes bedeutet die Anfahrt zur Förderschule eine morgendliche Rundfahrt von fast anderthalb Stunden. Um 6.35 Uhr beginnt die Tour über die Dörfer, in denen der Spezialverkehr, ein Kleinbus mit acht Plätzen, Kinder in der Umgebung einsammelt, die ebenfalls nach Worin müssen. Nachmittags geht es die selbe Runde, so dass das behinderte Kind erst gegen 16.30 Uhr wieder zu Hause ist. "Erst seit diesem Jahr ist das so. Warum muss das Kind so lange unterwegs sein?", wandte sich Angelika Werner an die Märkische Oderzeitung.

Verantwortlich für den Schülerspezialverkehr ist der Landkreis. Tobias Seyfarth, Leiter des Schulverwaltungsamtes, verweist auf die Notwendigkeit, den Schülerspezialverkehr wirtschaftlich zu gestalten. Deshalb wurden 80 Fahrstrecken als Lose europaweit ausgeschrieben. Die beauftragten Unternehmen sind gehalten, ihre Routen so zu gestalten, dass tatsächlich auch die bereitgestellte Kapazität an Sitzplätzen ausgelastet wird. Um keine Leerfahren in Kauf zu nehmen, tourt der Bus durch mehrere Dörfer, ehe er zur Schule kommt. "Die Touren werden jährlich überprüft, lassen sich aber für dieses Schuljahr erst einmal nicht ändern", so Seyfarth. Da die Busfahrt einen Anfangspunkt habe muss, sei der Schüler, der dort einsteigt, natürlich am längsten unterwegs.