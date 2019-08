Rundum gelungener Campus

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt Die Außenanlagen am Oberstufenzentrum in Eisenhüttenstadt werden schon seit einiger Zeit eifrig von den Schülern genutzt, am Freitag wurde die Baumaßnahme in einer kleinen Feuerstunde mit der offiziellen Einweihung abgeschlossen. "Wir haben mit rund 850 000 Euro Baukosten in der Planung gerechnet, sind sogar drunter geblieben", sagte Karl-Heinz Lehmann vom Bereich Gebäudemanagement des Landkreises Oder-Spree.

"Unser Campus in Eisenhüttenstadt hat sich zu einem gelungenen Ensemble entwickelt", sagte Joachim Schenk, Leiter des Oberstufenzentrums Oder-Spree mit seinen beiden Standorten in Eisenhüttenstadt und Fürstenwalde. Von der baulichen Seite gibt es nun erst einmal weiter keine Wünsche und Pläne. Mit der neu errichteten Mensa und der Neugestaltung des Schulhofes sowie der Errichtung einer Kleinsportanlage an der Turnhalle sind nun die Vorstellungen realisiert worden, die schon vor 20 Jahren konzeptioniert worden waren, wie Hartmut Rochner, damals Schulleiter, am Freitag sagte.

Duale Erzieher-Ausbildung

Weiter investiert werden soll in die Digitalisierung des Standortes, was letztlich auch der Ausbildung zugute kommt. Dafür solle eine recht große Summe ausgegeben werden, erklärte Joachim Schenk gegenüber der MOZ. Vorgesehen sei auch, eine Art duale Ausbildung im Bereich der Erzieher zu etablieren. Dazu gibt es Gespräche mit der Stadt, bestätigte Bürgermeister Frank Balzer. Wie in einer dualen Ausbildung erhalten dann die angehenden Erzieher von ihrem Ausbildungsbetrieb, zum Beispiel einer städtischen Kita, schon eine kleine Vergütung. Gerade für Azubis, die schon etwas älter sind und Familie haben, könnte das interessant werden. Die Stadt würde das nicht ganz uneigennützig machen. Denn ausgebildete Erzieher sind derzeit sehr begehrt, bestätigte Birgit Fischer, Standortleiterin Eisenhüttenstadt des OSZ.

Die Erzieherausbildung ist ein Schwerpunkt in Eisenhüttenstadt. Und die Arbeit in diesem Bereich wird von Joachim Schenk gelobt. "Das ist absolute Klasse." Für Freitag hatte die Klasse, die in diesem Jahr beginnt mit dem 3. Ausbildungsjahr ein Programm erarbeitet, das in der Turnhalle aufgeführt wurde und nicht nur bei den Mitschülern auf Begeisterung stieß. Aber auch in der Ausbildung von industriellen Berufen wird sehr gute Arbeit geleistet.

Rund 800 Schüler besuchen die Bildungseinrichtung in der Waldstraße. Längst sind die Vorbehalte und teilweise auch Ängste verflogen, als die ehemals selbständigen Standorte Eisenhüttenstadt und Fürstenwalde vor einigen Jahren zum OSZ Oder-Spree vereinigt wurden. "Es gab große Zweifel, dass wir von Fürstenwalde geschluckt werden", gibt Birgit Fischer zu. Doch selbstbewusst und mit einem Lachen sagt sie: "Es war eher umgekehrt." In jedem Fall haben beide Standorte von den Stärken des jeweils anderen profitiert. Joachim Schenk erwähnt unter anderem die internationalen Kontakte zu anderen Schulen, die Fürstenwalde aufgebaut hat. Das wurde auf Eisenhüttenstadt ausgeweitet.

Derweil ist auch für das OSZ die Bereitstellung von Wohnheimplätzen bzw. von Wohnungen für Azubis, die zum Unterricht in Eisenhüttenstadt sind, ein Thema. Auch da gibt es eine Lösung. Wie Frank Balzer bestätigte, hat die AWO ihr Wohnheim in der Karl-Marx-Straße wieder eröffnet.