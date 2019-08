Angst vorm Mehrwegmesser als Stichwaffe

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Vor 30 Jahren roch die Luft nach Schwefel. Niemand hat in der Havel gebadet. Wir müssen gucken, was in dieser Stadt passiert ist!" Bürgermeister Thomas Günther (SPD) reagierte am Donnerstag im Bauausschuss ausgesprochen verärgert auf den Antrag der Grünen, dass die Stadt Hennigsdorf den Klimanotstand ausrufen soll. "Wir haben den Gebäudebestand saniert, wir haben die Kohle-Verfeuerung eingestellt und Buslinien vorfinanziert", argumentierte er. Ein von Baubereichsleiter Daniel Stenger verfasstes Papier listet auf zehn Seiten alles auf, womit Hennigsdorf aktiven Klimaschutz betreibe. Der Bürgermeister schlussfolgerte: "Es gibt überhaupt keine Grundlage für den Antrag."

Widerstand in SPD-Fraktion

Diese Ansicht teilte vor allem die SPD-Fraktion. "Durch den Antrag entsteht der Eindruck, als ob in der Stadt nichts gemacht wurde." Deshalb habe sich in ihrer Fraktion "Widerstand" formiert. Antragstellerin Petra Röthke-Habeck (Grüne) versicherte, dass die Annahme der europaweiten Resolution nicht als Kritik am Hennigsdorfer Handeln anzusehen sei. Um möglicherweise missverständliche Formulierungen zu entfernen, soll das Papier bis zum Hauptausschuss nochmals überarbeitet werden. Mit der Resolution soll sich Hennigsdorf nach Meinung der Grünen für eine klimaneutralen Energieversorgung von Neubauten, fürs Energiemanagement städtischer Gebäude, eine Verkehrswende und mehr Naturschutz einsetzen.

Keine Mehrheit fanden zudem weitere Anträge der Grünen, mit denen bei städtischen Festen generell auf Einweggeschirr und auf Heizpilze verzichtet werden soll. Die Verwaltung sprach sich mit Blick darauf, dass Einweggeschirr ohnehin ab 2021 nicht mehr erlaubt sei, dagegen aus, dieses sofort generell zu verbieten. Heizpilze auf dem Weihnachtsmarkt sieht das Rathaus als "Fürsorgepflicht für unsere Mitarbeiter aber auch für unsere Gäste" an. Dass zu einem Imbiss ein Mehrwegbesteck gereicht wird, sieht Vize-Bürgermeister Martin Witt sogar als Gefahr an. In seiner Stellungnahme heißt es: "Von der Nutzung von festem Mehrwegbesteck ist aus Gründen des möglichen Gebrauchs als Stichwaffe abzuraten." Ob das mit auf dem Markt erhältlichen Messern möglich ist, die zu 80 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen, wurde nicht mitgeteilt.