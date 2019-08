Wurden drei Waschbären im Temnitzpark getötet?

Ulrike Gawande

Werder (MOZ) Drei Waschbären soll ein Mitarbeiter der Umladestation Temnitzpark, die vom Landkreis Ostprignitz-Ruppin betrieben wird, am vergangenen Freitag in einem der Container auf dem Gelände mit der Schaufel eines Radladers getötet haben. Das gaben zwei Zeugen zu Protokoll, die bei der Polizei Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erstattet haben.

Ein Mann habe in der Inspektion angerufen, berichtet Polizeisprecherin Dörte Röhrs, während er diesen Vorfall beobachtet habe. Ein weiterer Zeuge meldete sich später auf der Wache, weil er nach einem heftigen Wortgefecht mit dem Radladerfahrer zudem eine Anzeige wegen Beleidigung aufgeben wollte. "Die Kollegen sind in die Umladestation gefahren, haben den Beschudigten aber nicht angetroffen", so Röhrs. Bei der Begutachtung des Containers habe man zudem weder Blutspuren noch die vermeintlich getöteten Waschbären gefunden. "Die Ermittlungen laufen." Das bestätigt auch Landkreisssprecher Alexander von Uleniecki. "Wir werden uns zu einem laufenden Verfahren nicht weiter äußern. Das ist jetzt Sache der Staatsanwaltschaft."

Waschbären sind invase Art

Wachbären zählen zu den invasiven Tierarten in Europa. Als invasiv werden Tiere bezeichnet, die sich rasch und unkontrolliert ausbreiten, was nachteilige Folgen für die Ökosysteme und die biologische Vielfalt hat. Die aus Nordamerika stammenden Kleinbären, die nachtaktiv und sehr anpassungsfähig sind, entkamen in Deutschland im vergangene Jahrhundert zum großen Teil aus Pelztierfarmen. Mittlerweile leben über 500 000 dieser Allesfresser in Deutschland. Seit 2016 stehen sie auf der EU-Liste der unerwünschten Spezies und fallen auch unter das Jagdrecht. Je nach Bundesland gelten bestimmte Schonzeiten. Alleine 2016/2017 wurden bundesweit 134 098 Waschbären getötet.

Doch die nachtaktiven Raubtiere dürfen nicht einfach getötet werden. Das Tierschutzrecht verbietet unnötige Quälerei, berichtet Jürgen Dicks von der Jagdgenossenschaft Rägelin. "Waschbären kommen gehäuft vor." Er kann viele Geschichten über die putzig aussehenden Tiere erzählen, die Fische, Krebse und Fleisch fressen, aber auch Obst und Gemüse nicht verschmähen. "Sie mögen Obst, am liebsten Äpfel und Pflaumen", so der Fachmann aus Pfalzheim. Er ist der Meinung, dass die Waschbären keine Oberhand in der hiesigen Flora und Fauna übernehmen sollten. Denn anders als der Fuchs sei der Waschbär ein geschickter Kletterer. Weshalb er auch vor dem Storchennest in Bechlin keinen Halt gemacht habe, so Dicks. Ebenso wenig wie vor den Nestern brütender Vögel auf Bäumen oder dem Koi-Teich eines Bekannten.

Zuständigkeit des Jägers

Doch seien das alles keine Gründe, um dem Waschbär Schmerzen zuzufügen, betont der passionierte Jäger. Habe man Probleme mit einem Waschbären, solle man sich an den zuständigen Jäger wenden, empfiehlt er. Der stelle dann Lebendfallen auf, um den Waschbären zu fangen und zu erlegen. Doch Dicks weiß, dass Waschbären, ist der Jagddruck zu groß, einfach ihre Wurfzahl erhöhen. "Je mehr gejagt wird, desto mehr Junge werden geboren."

Menschen, die Jungwaschbären finden, wenden sich auch immer mal wieder an den Tierschutzverein OPR. "Sie wollen, dass wir die Tiere unterbringen und versorgen", erzählt der Vorsitzende Peter Lenz. Doch der Verein ist nicht zuständig. "Seit 2016 ist der Haltung von Waschbären verboten", berichtet Lenz, der in solchen Fällen an Jäger oder das Ordnungsamt verweist. Auch die Wildtierauffangstation in Gransee, in OPR gibt es keine, ist mit dem Hinweis auf den Status der Tiere als invasive Art, nicht für Waschbären zuständig. "Wir sind eine Pflegestelle."